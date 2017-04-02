Haber: BMA

Geçtiğimiz gün referandum çalışmaları kapsamında Bolu’ya gelen Muharrem İnce, Metin Feyzioğlu ve Süheyl Batum Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’a ziyarette bulundular. İlk olarak Yalova CHP Milletvekili Muharrem İnce, Bolu Chp Milletvekili Tanju Özcan ve Balıkesir CHP Milletvekili Namık Havutca Mengen’e gelerek Belediye Başkanı Turhan Bulut’u makamında ziyaret ettiler. Başkan Bulut’un konuklara belediye çalışmalarıyla ilgili bilgiler vermesinin ardından Muharrem İnce gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirerek Turhan Bulut ve Mengen halkına teşekkürlerini sundu.

Muharrem İnce ve beraberindekilerin ziyaretinin ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. Süheyl Batum ve Bolu Barosu Başkanı Av. Ferit Atalay ilçeyi ziyaret etti. Belediye binası önünde yapılan karşılama töreninin ardından heyet esnafı gezerek havuzlu kahve önünde ilçe halkı ile buluştu. Burada ilçe sakinleri ile açık hava toplantısı gerçekleştirip referandumla ilgili görüşlerini paylaşan heyet daha sonra Belediye Başkanı Turhan Bulut’u makamında ziyarette bulundu. Başkan Bulut, konukları misafir etmekten duyduğu gururu dile getirerek konuklara günün anısına Mengen Belediyesi logolu tabak takdim ederken Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Turhan Bulut’a plaket takdim etti. Ziyaretçiler Mengen'deki yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini ileterek ilçeden ayrıldılar.