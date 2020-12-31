Turhan Bulut’a verdi aldı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Gerede ile Mengen’i karşı karşıya getiren su kaynağı krizinde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, suskunluğunu bozdu. Başkan Mustafa Allar konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’u yerden yere vurdu. Mengen’in hiçbir elektrik maliyeti olmadan kendine yetecek birçok su kaynağının olduğunu söyleyen Başkan Allar, “Mengen Belediye Başkanı, hukuksuz ve kanunsuzcasına oradaki suları gasp ettiğimiz yönünde söylem içersine girdi. Bunlar doğru bir yaklaşım değil. Bizim Gerede Belediyesi olarak hukuksuz ve kanunsuz yaptığımız en ufak bir işlem söz konusu değil. 2 ilçenin arasına böyle bir nifak tohumu sokmak doğru bir yaklaşım değil. Gittiler dava açtılar, yerel mahkeme suya tedbir koydu. Bize herhangi bir tebliğ yapılmadan bir karar verildi” dedi.

“SU REJİMİNİN NE OLDUĞUNU BİLMEDEN KANUNSUZ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR”

Alınan tedbir kararına karşın hiçbir söz dalaşına girmeden bir üst mahkemeye başvurduklarını belirten Mustafa Allar, “Sakarya İstinaf Mahkemesi, bizim kanunsuz bir iş yapmadığımızdan dolayı tedbirin kaldırılması noktasında karar verdi. Bizim oysaki hem isale hattıyla ilgili iznimiz, hem de aynı zamanda DSİ’den suyun tahsis edilmesiyle ilgili taleplerimiz vardı. Suyu, Mengen Belediyesi’nin hiçbir ihtiyacının olmamasına rağmen Yüzde 40’a Yüzde 60 oranlarında tahsisini yaptılar. Su rejiminin ne olduğunu bilmeden yaptığımız işin kanunsuz olduğunu söylüyorlar. Kanunu açsınlar, 2019 yılında çıkarılan kanunda; ‘İçme ve kullanma suları birinci önceliklidir ve suların tahsis yetkisi de tamamen DSİ Genel Müdürlüğü’ne aittir’ diyor. Suların nerelere nasıl tahsis edildiği açık ve nettir. Biz bu şekliyle suyumuzu aldık” ifadelerini kullandı.

“BASİT BAKIŞ AÇISI!”

Allar, su kaynaklarının devlet tasarrufunda olduğunun altını çizerek, “Ankara İçmesuyu Projesi kapsamında devlet, 32 kilometre yeraltından tünel kazarak, dağları delerek suyu Ankara’ya taşıdı. 5 milyon nüfuslu başkentin su ihtiyacından bahsediyoruz. ‘Kendi sularını Ankara’ya veriyorlar’ demeleri bunların olaylara ne kadar basit bakış açısıyla yaklaştıklarını gözler önüne seriyor. Bizim bu suyu zaten Gerede’ye getirme şansımız yok. Ankara’nın aldığı suyu kendimiz almaya çalışsak külfetinin altından kalkamayız. Usta siyasetçisiniz, yıllarınızı siyasete verdiniz. Bir siyasetçi neden mahkemenin vermiş olduğu bir kararı sürekli gündeme taşımak, gündemde tutmak ister?” dedi.

“BECERİKSİZLİKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Allar, açıklamalarının devamında Mengen Belediyesi hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Mengen Belediyesinin söz konusu su kaynağı ile hiçbir alakasının olmadığını vurgulayan Allar, Turhan Bulut’un iktidar ile muhalefet partisini karşı karşıya getirme düşüncesinde olduğunu belirtti. Turhan Bulut’un Gerede’yi iktidar partisinin kalesi olarak görmesi yüzünden Mengen’de mağdur edebiyatı yaptığını söyleyen Başkan Allar, “Halka karşı kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Adama sorarlar; ‘Burada protokol yaparken 5. maddede belirtilen kot farkında olan suların neyi ifade ettiğini bilmiyor muydun?’ Protokolün 5. maddesini Mengen Belediye Başkanı iyice bir daha okusun. Bizim Mengen halkıyla asla alıp veremediğimiz yok. Mengen de bizim Gerede de bizim. Orada siyasi manipüle ile bir operasyon yapılmaya çalışılıyor. Biz, yasal haklarımızı kullanıyoruz. Kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde hareket ediyoruz. Kimseden de ayağımızı çekmeyeceğiz” diye konuştu.

BULUT’A İNSANLIK DERSİ

Mustafa Allar, insanların susuz kalmamasının kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’a adeta insanlık dersi verdi. Allar, “Su hayattır, olmazsa olmazdır. Biz bu konuda her şeyimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu hep söyledik. AK Parti’yi CHP’den ayıran özeliklerden birisi de budur. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen Peygamberin ümmetiyiz. Mengen’in ihtiyacı varsa seferber oluruz. Bunun bariz göstergesi de; Mengen’e hiçbir karşılık beklemeden 7 kilometrelik isale hattını döşeyen Gerede Belediyesi’dir” ifadelerini kullandı.

“AYAĞIMIZI ÇEKMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Allar son olarak ise Turhan Bulut’un amacının su olmadığını, gündem değiştirerek siyasi nemalanma olduğunu belirterek, “Onlar ne yaparlarsa yapsınlar kanun ve hukuk kuralları çerçevesinde, yasanın verdiği yetki çerçevesinde kimseden ayağımızı çekmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.