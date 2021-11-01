Turizm gelirleri arttı

Haber: Erdal Tanrıverdi

TÜİK; Temmuz, Ağustos ve Eylül (2021) aylarını kapsayan 3. çeyreğe dair Turizm İstatistikleri raporunu yayınladı. Buna göre turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu.

TURİZM İSTATİSTİKLERİ 3. ÇEYREK (TEMMUZ – EYLÜL 2021)

Türkiye İstatistik Kurumu – TÜİK tarafından yayınlanan turizm istatistikleri raporuna göre 3. çeyrekte turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %78’i yabancı ziyaretçilerden, %22’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 63 milyon 42 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

HARCAMALAR VE GİDERLER

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Konaklama harcaması %251,3, tur hizmetleri harcaması %233,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması %224,6 arttı. Öte yandan bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 78 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 61 dolar oldu. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %143,4 artarak 13 milyon 640 bin 672 kişi oldu. Bunların %84’ünü 11 milyon 457 bin 951 kişi ile yabancılar, %16’sını ise 2 milyon 182 bin 721 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %76,8 ile en çok “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amacıyla ziyaret etti İkinci sırada %15,9 ile “akraba ve arkadaş ziyareti”, üçüncü sırada ise ile %2,7 ile “iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)” yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %63,7 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi.

Raporda yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri de açıklandı. Buna göre ilgili kalemde yapılan harcama geçen yılın aynı çeyreğine göre %363,5 artarak 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 572 milyon 877 bin dolarını kişisel, 11 milyon 502 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu arada 3. çeyyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %329,6 artarak 873 bin 27 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 669 dolar olarak gerçekleşti.