Turizm iline gazino eğlence merkezi açıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Daha ilk günden kentin iş, siyaset ve spor dünyasının tanınmış simalarını da ağırlayan gazino, açılışında assolist olarak Bolulu ünlü müzik yönetmeni ve bestekar Ömer Öztekin, Ankaralı Mehmet Şimşek ve başkentli Tolga, sahneye çıktı.

Ankara'dan getirilen kadroyla Bolu eğlencesine 30 yılı aşkın Ankara'da bir numara olarak faaliyet gösteren Anatolya havasını kazandırmak istediğini söyleyen işyeri sahibi Adem Sarı, ayrıca "İstanbul'da bulunan tarihi Maksim Gazinosu'nu aratmayacak olan yaklaşık 5000 metrekare alan üzerine Bolu'da kurulan gazinoda, her gün gecenin ilerleyen saatlerinde 30 profesyonel oyuncu kız sahne alacak, dedi. Sarı; Önümüzdeki günlerde,de Türkiye'nin her köşesinde nam salmış ünlü assolistleri de, Bolu'da faaliyete başlayan gazinomuza konuk edeceğiz" dedi.