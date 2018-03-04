Haber: Aysun Beykoz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, BTSO Başkanı Türker Ateş, ilgili daire müdürleri ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

“BOLU, TURİZM POTANSİYELİ ZENGİN OLAN BİR İL”

Toplantının açılışında konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, toplantının düzenlenmesindeki amacın turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, ilimizdeki turizmin durumu hakkındaki talepleri ve sorunlarını dinleyerek ilgili kurumların üzerine düşen noktaları tespit ederek yardımcı olmak olduğunu belirtti. Vali Baruş, “Bildiğiniz gibi Bolu, turizm potansiyeli zengin olan bir il. Ama bu potansiyeli çok iyi değerlendirdiğini söyleyemeyiz. İlimizin sahip olduğu doğal güzellikleri, kültür, tarih ve diğer alanlardaki varlıklarıyla çok önemli bir noktada olmasını arzu etmekteyiz. Turizm sektörünün de ilimiz insanı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece konaklama tesislerinde 2 binin üzerinde insan çalışıyor. Buna lokantalar ve diğer işletmeleri de katarsak istihdam açısından çok daha geniş bir kitleye hitap ettiğini söyleyebiliriz. 2016 rakamları var elimizde. Bu rakamlar bize Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan geldi. 2017 yılı rakamları henüz açıklanmadı. 2016 yılında 489 bin turizm işletme belgeli tesislerde, 367 bin de belediye belgeli tesislerde olmak üzere yaklaşık 856 bin civarında konaklama var. Buradaki temel amacımız, ilimize ziyaret amacıyla ve değişik turizm aktivitelerinde bulunmak üzere gelen insanların ortalama konaklama süresini artırmak” şeklinde konuştu.

MAYIS AYI’NDA TURİZM ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Orman ve Su işleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatları kapsamında Mayıs Ayı içerisinde turizm sektörü ile ilgili geniş katılımlı bir çalıştay yapacaklarını da sözlerine ekleyen Bolu Valisi Aydın Baruş, “Orman ve Su işleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne, Bolumuzun gerek tabiat turizmi gerekse diğer turizm alanlarındaki potansiyelini çok iyi bir şekilde belirleyip, yapılacak geniş katılımlı bir çalıştay çerçevesinde hedeflerimizi tespit edip o hedeflere ulaşmak için oluşturacağımız eylem planını ortaya koymak anlamında bir talimatı olmuştu. Bu çalıştayı da inşallah Mayıs Ayı başlarında gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu çalıştayda turizm sektörü ile ilgili tüm kamu kurumlarının ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri katılacaklar. Bu çalışma İlimiz turizmi açısından vizyon ve stratejimizi oluşturma anlamında ciddi bir belge olacak. Bu çerçevede de ilimizin potansiyelini daha iyi değerlendirme imkanına kavuşacağız” dedi.

“İLİMİZE GELEN İNSANLARIN BOLU’DA DAHA ÇOK KALMALARINI SAĞLAMALIYIZ”

Bu toplantıda sektörün sorunlarını dinleyeceklerini ve Mayıs Ayı’nda düzenlenecek çalıştay için bu kapsamda ellerindeki fikirleri aktaracaklarını da ifade eden Vali Baruş, “Pratikte sizin turizm sektöründe uğraş gösteren insanlar olarak karşılaştığınız bir takım hususlar var. Bu hususları belirlemek için bu toplantıyı düzenledik. Bu toplantıda aldığımız fikirleri de Mayıs ayında yapılacak toplantıda aktarma anlamında da bir fırsat olacak. Hem ilimizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını ki biz bunun yıllık olarak günübirlikçilerle beraber 1 buçuk milyon olduğunu düşünüyoruz. Kayıtlı rakamlara göre 2017 yılında sadece üç tabiat parkımıza gelen kişi sayısı 1 milyon 250 bin olarak gözüküyor. İlimizi bu kadar insanımız ziyaret ediyor ama bu insanlarımızın ilimiz ekonomisine ve istihdama ne kadar fayda sağladığını henüz tam olarak tahmin edemiyoruz. Bu kadar çok ziyaretçi geliyorsa bu ziyaretçiler de ilimizde biraz daha vakit geçirme anlamında onlara değişik alternatifler de sunarak ilimizde daha çok vakit geçirmelerini sağlamak anlamında çalışma yapılması gerekiyor. Bu anlamda sizlerin düşüncelerine başvuracağız” ifadelerini kullandı.

“GELECEK FİKİR VE PROJELERE AÇIĞIZ”

Bolu Belediye Başkanı Emine Davarcıoğlu ise Bolu’da turizm ile ilgili Bolu Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları aktararak, yeni projeler ve gelecek fikirlere her zaman açık olduklarını dile getirdi. Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ayrıca Bolu’da turizmin daha da gelişmesi için çözüm önerilerini aktardı.

“FİRMALARIN MARKALAŞMASI ÖNEMLİ”

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş konuşmasında oda olarak turizm sektörü temsilcileri ile her zaman teyakkuz halinde olduklarını dile getirdi. Diğer sektörler ile turizm sektörünü mukayese edince turizm sektörünün zor ama daha kazançlı bir sektör olduğunu ifade eden Ateş, konuşmasında turizm işletmelerinin ve ilin markalaşmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ SIKINTILARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ AKTARDILAR

Yapılan konuşmaların ardından MARKA Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya, sektör temsilcilerine MARKA tarafından verilen mali destek programları hakkında bir sunum yaptı.

Sunumun ardından turizm sektörü temsilcileri Bolu’nun turizmde ilerlemesi için yapılması gerekenler, sektörde yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerilerini aktardılar.