Haber: Uğur Balaban

24 Şubat 2021 tarihinde AK Parti İl Başkanlığına gelen Suat Güner Bolu ile ilgili hayallerini anlattı. Göreve geldiği günden beri çok çalıştığını ifade eden Başkan Güner en büyük hayalinin Bolu’yu bir turizm kenti haline getirmek olduğunu söyledi.

“TURİZM KENTİ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Başkan Suat Güner, “En büyük sorunumuz turizm kenti olma yolunda belki stratejik planımızda eksikler olduğunu hissediyorum. Turizm kenti olmak zorundayız. Turizm kenti olmalıyız. Benim şahsım adına en büyük hayalim bu. Çünkü bizim bildiğimiz bazen içinde olduğunu fark etmediğimiz hepimizin misafiri geliyor, hepimizin farklı şehirlerden dostları geliyor, Onlarda geldiğinde bunu bir kez daha görmemize vesile oluyor. Onlarda bu konuda ‘cennette yaşıyorsunuz’ tabirini onlardan duyduğumuzda biz istiyoruz ki doğal tabiat varlıklarını da koruyarak tüm ülkenin hatta tüm dünyanın bilinir bir kenti olma yolunda turizm kenti olma yolunda hedeflerimizi biraz daha yukarılara taşımak. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza da sürekli her istişaremizde bunu dile getiriyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da Bolu’yu özelinde hassasiyetle bildiğini ve geçmiş dönemlerde yine Abant’ın Türkiye’nin Davos’u olması gerektiğini konusundaki söylemini de tekrar kendilerine hatırlatarak bu konuda desteklerini talep ediyoruz. Şimdi planlana Köroğlu dağları turizm mastır planımız var. Bununla alakalı turizm bakanımızın şehrimize bir ziyareti olmuştu. Bunun üzerinden yol haritamızı belirliyoruz” ifadelerini kullandı.