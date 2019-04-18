Turizm temsilcileri Vali’yi ziyaret etti

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valisi Ahmet Ümit’i ziyarete, Vali Yardımcısı İlhan Turgut, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Gökhan Öztürk, şube müdürleri ve İstanbul’dan Bolu’ya gelen 20 turizm şirketinin temsilcileri katıldı. Hafta sonunda Bolu’da olup, ilimizin tarihi, doğal ve kültürel alanlarını gezen ekibin turizm temsilcileri ile tanışan Vali Ümit, turizmcilerden Bolu ile ilgili izlenimlerini aldı. Genel olarak Bolu’nun tarihi ve doğal yapısıyla çok güzel bir il olduğunu belirten sektör temsilcileri, Bolu’nun doğal güzelliklerinin betonlaşmamasının en önemli izlenimleri olduğunu belirttiler.

Bolu Valiliği’nin daveti üzerine Bolu’ya gelmekten ve Bolu’nun güzelliklerini görmekten memnun olduklarını ifade eden turizmciler, Bolu’nun büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve bu kapsamda Bolulu sektör temsilcilerinin de katkı sağlamaları neticesinde Bolu’nun da dahil olduğu bir turizm programı yapabileceklerini, gastronomiden, kültür turizmine kadar bir çok turizm dalında Bolu’ya turist getirip Bolu’ya ve ülkemize katma değer katabileceklerini belirttiler.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tabiatın Kalbi Bolu’da turizm sektörü temsilcilerini görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Bolu’nun tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini ve var olan doğal turizm potansiyelini katılımcılara anlattı.

Bolu’nun doğal güzellikleri, tarihi eserleri, kültürel varlıklarının yanı sıra termal turizm değerleri ile kayak, trekking sporlarına uygun parkurlarıyla geniş bir turizm yelpazesine sahip olduğunu belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Turizm değerlerimiz her bir ilimizin bir güzelliğidir. Bizlere düşen görev, bu değerlerimizin tanıtımını ve pazarlamasını iyi yapıp, Bolu’yu turizm sektöründe hak ettiği noktaya taşımaktır. Bu noktada sizlere düşen görev ise Bolu’nun tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmamızda yardımcı olmanızdır. Bu kapsamda bizlere yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Ümit, turizm sektörü temsilcilerinin bu ziyaretinin her iki taraf için de bir başlangıç olduğunu dile getirerek, Turizm Haftası süresince gerçekleştirilecek etkinliklerin Bolu’nun turizmine olumlu katkı sağlaması temennisinde bulunarak, sektör temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.