Turizmciler buluştu

Haber: N. Halid Altundal

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doç. Dr. Burhan Kılıç, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Gloria Hotels Resort Eğitim ve İşe Alma Sorumlusu Esma Güler Arslan, Abant Palace ve Köşk Otelleri Satış ve Pazarlama Müdürü Hikmet Yeşilkaya, 21 Ocak Perşembe akşamı saat 20.30'da ‘zoom’ üzerinden öğrenciler ve öğretmenler ile buluştu. Pandemi sonrası turizm eğitimi ve istihdam ilişkisine dair öngörülerin ve gözlemlerin konuşulduğu etkinlikte, sektörü etkileyecek riskler konuşuldu. 2021’de turizmi etkileyecek risklerin Covid-19, doğal afetler, yorgun sağlık sistemi, sosyal huzursuzluk ve siyasi hareketler olacağı düşünülüyor. Son dönemde hareketliliğin azalmasıyla istihdamın da düşmesi, sektör çalışanlarını endişeye düşürmüştü. Ancak Dünya Turizm Örgütü’nün olası senaryoda turizmin 2023’ün ortalarında iyileşme, sonlarında toparlanma, 2024’ün sonunda ise yaşayacağını düşünüyor.