Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yetkilileri, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Turizm İl Müdür Yardımcısı Fazıl Karaduman ve TÜRSAB Yedigöller Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Aytekin Şahinbaş ve ildeki turizm seyahat acenteleri yetkilileri katıldı. Turizmciler, TÜRSAB yetkililerine en çok kaçak turlardan şikayetçi olduklarını söylediler. Turizmciler, “Bir çok vatandaş ve üniversite öğrenci araba kiralayıp kaçak tur düzenliyor. Arabalar acentelerden kiralandıkları için belgeleri tam oluyor. Yetkililerin de yapacak bir şeyi kalmıyor. Kaçak turlar bizim işlerimizi baltalıyor” ifadelerini kullandılar. TÜRSAB ve Müdürlükler ise bu konuda denetimlerini kolluk kuvvetleri ile beraber güçlendireceklerini ifade ettiler.

TÜRSAB BELGESİ KİRALANIYOR

Turizm esnaflarının diğer bir şikayet konusu ise belge kiralanması. Kendi arabaları ile kaçak tur yapmak isteyen şahısların acentelerden TÜRSAB belgesi kiralamak istediklerini belirterek “Kaçak tur düzenlemek isteyen şahıslar TÜRSAB belgelerini acentelerden kiralayarak temin etmeye çalışıyor. Arabaları tam, belgelerde kiralanınca durumdan faydalanıyorlar. Burada ki tüm arkadaşlarıma sesleniyorum kaçak turun önünü siz açıyorsunuz. TÜRSAB belgesi kiralanacak bir şey değil” ifadelerini kullandı. TÜRSAB yetkilileri ise bu konuya müdahale edeceklerini ve gerekli işlemleri gerçekleştireceklerini belirttiler.

BÜYÜK ARAÇ SORUNU

Turizmciler, Yedigöller Milli Tabiat Parkı’nda ise en büyük sorununun büyük araçlar olduğunu belirtti. Yedigöller Tabiat Parkı’nın yollarının dar olmasından kaynaklanan ve büyük araçların dönerken zorlanması aynı zamanda ise park ettikleri zaman diğer araçlara yer kalmadığı belirtildi. TÜRSAB ve Müdürlük yetkilileri bu konuda bir düzenlenme yaparak yola büyük araç giremez tabelası asacaklarını söyledi.