Haber: BMA

Anadolu Yerel Yönetimler dergisinin bu yıl 7.sini düzenlediği “Yılın Yerel Yöneticileri” anketi sonuçlandı. Çeşitli kategorilerde gerçekleştirilen oylamada Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, “Turizme Destek” kategorisinde “Yeniçağa Gölü Rekreasyon Projesi” ile Yılın Yerel Yöneticisi seçildi.

Başkan Çağlar’a gönderilen ödül törenine davet mektubunda şu ifadelere yer verildi: “Bu yıl yedinci kez düzenlediğimiz ‘Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor’ anketimiz kapsamında almış olduğunuz oylarla Yılın Yerel Yöneticisi seçildiniz.” Ayrıca, Yılın Yerel Yöneticileri 7’nin ödül töreninin 23 Aralık Cumartesi günü Kayseri’de yapılacağı belirtildi. Belediye Başkanı Recai Çağlar, kazanılan ödül ile ilgili, “Başarılı Belediye Başkanı seçilmeme vesile olan Yeniçağa halkına teşekkür ediyorum” diyerek başarıyı Yeniçağalılara armağan etti.