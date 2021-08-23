Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı paylaşımda Afganistan’da görev başında bulunan askerlerimiz için, “Bizim askerimiz uyuşturucu baronlarının bekçisi olamaz” demecinde bulundu. Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ayrıca ülkemize sığınan Afgan uyruklu vatandaşlara, vatandaşlık verilmeyeceğinin yetkililer tarafından derhal açıklanmasını istedi.

“TALİBAN İLE GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNMEK “GAFLET”TİR”

Başkan Özcan’ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; “Afganistan ile ilgili tezkere TBMM’de uzatılmamalıdır. Türk askeri derhal Türkiye’ye dönmelidir. Bizim askerimiz uyuşturucu baronlarının bekçisi olamaz. Taliban ile görüşmeyi düşünmek “GAFLET”tir. PKK ile aynı masaya oturmaktan farkı yoktur.”

“VATANDAŞLIK VERİLMEYECEĞİNİ DERHAL AÇIKLAMALIDIR”

Afgan uyruklu vatandaşlara, vatandaşlık verilmeyeceğinin yetkililer tarafından derhal açıklanmasını isteyen Başkan Özcan, “Geldiğimiz noktada; sığınmaların çoğu, ülkemizde kendi ülkelerindeki savaş tehditinden dolayı kalmıyor. TC vatandaşlığı bekliyor. İktidar ve muhalefet yetkilileri, sığınmacılara asla vatandaşlık verilmeyeceğini DERHAL açıklamalıdır” dedi.