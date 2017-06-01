Haber: Kasım ŞAHİN

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 asker için Bolu Kent Meydanı'nda Kur'an-I Kerim okutuldu. Silah arkadaşlarını şehit veren Bolu 2. Komanda Tugay Komutanı P. Kurmay Albay Albay Muammer Alper, Türk askerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Silah arkadaşlarının ardından dua eden Komutan Alper, tüm duygularını ve acılarını içine gömerek tek bir gözyaşı dökmeyerek, terör örgütüne adeta gözdağı verdi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı programa Bolu Belediye BaşkanI Alaaddin yılmaz, Yardımcıları İhsan Ağcan, Emine Davarcıoğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı P. Kurmay Albay Muammer Alper, askerler ve engelli vatandaşlar da katıldı.

ŞEHİT ARKADAŞLARI İÇİN DUA ETTİ

Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı p. Kurmay Albay Muammer Alper’in, şehit düşen 13 subayla birlikte yıllarca omuz omuza terör örgütüyle mücadele ettiği öğrenildi. Törene katılan Komutan Alper, tören boyunca şehit silah arkadaşları için tek bir gözyaşı dökmeyerek, Türk askerinin ne kadar güçlü olduğunu dağ gibi ayakta durarak gösterdi. Şehit arkadaşlarının ardından dualar eden Komutan Alper, program sonrası taziyeleri kabul etti.

ASKER VE HALK BİRLİKTE

Törenlere katılan ve şehit 13 askerimiz için dualar eden çok sayıda subay, Bolulu vatandaşlarla birlikte oldu. Bir çok subay ayakta kalan yaşlı vatandaşlara sevgi ve saygı göstererek, oturdukları sandalyelerden kalıp, ayakta kalanlara yerlerini verdiler. Ayrıca, törenlere katılan bir ilkokulun öğrencileri de şehitlerimiz için ellerini açıp dualar ettiler.

DAVARCIOĞLU OĞLU İLE MERT YİNE DAMGASINI VURDU

13 askerimiz için düzenlenen Kuran-ı Kerim ve Yasin’i Şerif okunma törenleri öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, törenlere damgasını vurdu. Bu ikili protokol yağacak bir yağmurda ıslanmasın diye alanın ön kısmına çadırlar kurdurdular. Ancak, arka kısımda kalan vatandaş ve subaylar için aynı ilgiyi göstermediler ve kendilerine bu uygulamanın yanlış olduğu söylendiğinde; “Biz böyle uygun gördük” cevabını vermekle yetindiler.