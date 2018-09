Haber: Kasım ŞAHİN

27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, nedeniyle Büyük Abant Otel’de bulunan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Yalova milletvekili Özcan Özel, Genel Başkanvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Abant programında fırsat bularak, CHP İl ve ilçe yönetimi tarafından hazırlatılan 3 bin kişilik aşure dağıtımı için İzzet Baysal Caddesi üzerindeki İzzet Baysal Anıtı üzerinde, Bolulu vatandaşlar ve halkla bir araya geldiler.

Partililer ve Bolu halkı tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan milletvekilleri, aşure dağıtımı öncesi, halkın sorun ve dertlerini dinlediler. İl Başkanı Kazım Karsu ve Bolu Milletvekili Özcan ile birlikte İzzet Baysal Caddesine gelen milletvekillerine büyük sevgi gösterisinde bulunuldu.

GÖK, A’DEN Z’YE AŞUREYİ ANLATTI

Bolu halkının ve CHP’lilerin büyük sevgisiyle karşılanan Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, A7dan Z’ye aşureyi anlatarak şunları söyledi; “Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tüm Bolulu yurttaşlarımıza ayrı ayrı selam ve sevgilerini getirdim. O da şu an partimizin bir toplantısında hazır bulunuyor. Bugün de Bolu örgütümüzün aşure dağıtımı bizler burada buluşturdu. Bizler de milletvekili arkadaşlarımız ile sizlerle kucaklaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emek harcanmış, çok çeşit ürünlerin birbirini karıştırmasından kaynaklanan bir aşure ama sadece tatlı değil. Muharrem ayında tuttuğumuz 10 günlük oruç ve ona ilişkin ritüelden sonra dağıtmaya başladığımız aşure tarihsel bir geleneğe, köklü bir geçmişe ve çok anlamlı bir mücadeleyi bizlere öğretiyor. Aşure aslında Muharrem ayının 10’uncu gününe denk geliyor. Muharrem ayının 10’uncu günü nedir? Bundan bin 338 yıl önce 10 Ekim 680 yılında Kerbela’da Hz. Hüseyin’in ve onun yarenlerinin yezit tarafından kuşatıldığı ve aç susuz bırakıldığı, aç susuz bırakılanların bütün bu olumsuz koşullara rağmen kendi ilkelerinden taviz vermediği ve yezidin isterseniz bizim tarafımıza geçerseniz sizlerin hayatını bağışlayacağım demesine rağmen hayatlarını ortaya koyarak kendilerini ve ideallerini korudukları bir gündür Kerbela. Kerbela’da günlerce mahsur kalan ve kuşatılan Hz. Hüseyin ve yarenleri susuzluğa karşı direnmiştir ve onlar yezide teslim olmaktansa hayatları pahasına o mücadelede hayatlarını ortaya koyarak savaşmayı tercih etmişlerdir. Bundan tam bin 338 yıl önce yaşanan bu olay bize bugün de kişilerin kendi ilkeleri doğrultusunda nasıl mücadele etme kararlığı içinde olması gerektiğini öğretiyor. Hayatları bağışlanabilirdi fakat ölümü tercih ediyorlar. Dolayısı ile hayatta her zaman yezitler ve her zaman mücadele var. Şimdi o Kerbela’dan gelen yezide karşı verilen mücadele ve 10 günlük yas işte bizim Hz. Hüseyinimiz ve onun yarenleri adına tutuluyor. Onların yasını tutuyor ve verdikleri mücadeleye saygı duyuyoruz. Bakın aradan tam bin 338 yıl geçmiş bu mücadele ruhu hala dünyanın bir çok yerinde törenlerle anılarak yad ediliyor. Biz de Hz. Hüseyin ve onunla beraber hayatlarını kaybeden yarenlerin yasını tutuyoruz ve onları saygı ile anıyoruz. Peki orada tek bir kişi hayatta kalabiliyor. Onun adı da Zeynel Abidin, Hz. Hüseyin’in torunu. İşte bu aşure de 10 günlük tutulan yas Hz. Hüseyin ve yarenlerinin katledilmelerinin yasıdır. Aşurede, Zeynel Abidin’İn hayatta kalmasını kutlayan bir besin değeri yüksek ithaftır. Bir yanda yas vardır bir yanda ise sevinç. Yas Haz. Hüseyin’in şehit edilmesi, aşure ise Zeynel Abidin’in hayatta kalmasıdır. O yüzden dünya tarihinde yas ile sevincin aynı anda değerlendirildiği başka bir etkinlikte zaten yoktur. Bir yanda yas bir yanda sevinç. İşte sevgili dostlar aşure bin 338 yıldan beri başlayan bir gelenek olarak bugün de değerini muhafaza ediyor ve bize önce yaşanmış olan acı olayları hatırlamamızı, hayata daha da sağlam bakmamızı, mücadelelerin asla bitmeyeceğini her zaman zalimlerin olduğunu bizlere öğretiyor. Bizde Hz. Hüseyin’in mücadelesinden aldığımız kuvvet ile Türkiye’de ve dünyada bulunan yezitlere diyoruz ki mücadelemiz sonsuza kadar devam edecek” dedi.

ÖZTÜRK YEMEK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

CHP il ve ilçe teşkilatının talebi üzerine 3 bin kişilik aşure hazırlıklarına başlayan Öztürk, yemek sahibi Mustafa Öztürk, güzel bir jest yaparak, bir tencere içerisinde bulunan aşurenin üzerine Türk Bayrağı ve 6 oku yerleştirmesi, görenleri şaşkına çevirdi. İlk defa böylesine güzel bir aşurenin yapıldığını dile getiren Genel Başkan vekili Levent Gök, vatandaşlara elleriyle tek tek bu enfes aşureden dağıttı. Gök, CHP’nin simgesi olan 6 ok ile Türk bayrağının bulunduğu tencere içerisindeki aşure ile hatıra fotoğrafı çektirerek, yapımında emeği geçen Öztürk Yemek sahibi Mustafa Öztürk’e teşekkür etti.