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30 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Türk Diyanet Vakıf-Sen kongreye gitti

    Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesi 6. olağan genel toplantısı bugün yapıldı. Yapılan toplantıya delegeler, sendikaya üyeleri ve sendika genel merkezinden çok sayıda temsilci katıldı.

    30 Ekim 2017 Pazartesi 08:18
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    Türk Diyanet Vakıf-Sen kongreye gitti

    Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesi olağan kongresi Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü çok amaçlı salonunda gerçekleşti. Dün öğle saatlerinde yapılan kongreye Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcıları Orhan Kartal, Fahri Özdemir ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özdemir’in yanı sıra Kamu-Sen’e bağlı sendika şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı. 109 delegeden 67’sinin oy kullandığı kongrede tek liste olarak seçime giren Selami Atay, Zekerya Kayıkçı, Fatih Sarıtaş, Ali Dinçer, Metin Saltan, Zeki Yeşilder ve Ruhi Ersoy’dan oluşan liste geçerli oyların tamamını almayı başardı. Yapılan seçim ile göreve devam edecek olan 7 kişilik yeni Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesi yönetim kurulu Salı günü gerçekleştireceği toplantı ile kendi arasında yeni şube başkanını seçecek

    Anahtar Kelimeler: Türk, Diyanet, Vakıf-Sen, Bolu, Şubesi

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Erhan Beykoz 1 saat önce yorumlandı

      seçilen yönetime hayırlı olsun, başarılar dilerim.

      @Cevapla

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