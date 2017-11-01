Haber: Gönül OLUTÜRK

Türk Diyanet Vakıf – Sen Bolu Şubesi’nden görev değişimleri yapıldı. Görev değişimleri ile beraber vakfın yeni başkanı Metin Saltan olurken, yönetim kurulunda da farklı isimler yer aldı. Eski başkan şu sözlerle duyuru yaparken yeni başkana başarılar diledi; “Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesinde görev değişimi mutabakatla gerçekleşti. Fedakârca yürütmekte olduğum Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şube Başkanlığını bugün itibariyle değerli yol arkadaşım Metin Saltan’a devrettim. Rabbim yardımcısı olsun. Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen yönetim disiplin denetleme kurullarıma kıymetli üyelerime teşekkür ediyor yeni seçilen Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak şahsım ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma başarılar dilerim.”

Yönetim Kurulu ise şu şekilde sıralandı:

METİN SALTAN - ŞUBE BAŞKANI

SELAMİ ATAY - ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

RUHİ ERDOY - MALİ İŞLERDEN SORUMLU BŞK YRD

FATİH SARITAŞ - TEŞKİLATLARDAN SORUMLU BŞK YRD

ZEKİ YEŞİLLER - MEVZUAT VE TOPLU GÖRÜŞME BŞK YRD

ALİ DİNCER - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BŞK YRD