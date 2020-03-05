Türk Diyanet Vakıf-Sen’den şehitlere dua

Haber: Erdal Tanrıverdi

Suriye’nin İdlib şehrinde şehit olan askerler için Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesi üyeleri Kur’an okuyarak dualar etti. Yapılan duaların ardından açıklamalarda bulunan Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şube Başkanı Selami Atay “Sözün bittiği yerdeyiz. İdlib’de Mehmetçiğimize yönelik hain saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Ülkemize yönelik hain planları bertaraf etmek için verdiğimiz mücadele birilerini rahatsız etmiş ki, hainler bizi can evimizden vurmaya kalkmışlardır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlığına kavuşması en büyük temennimizdir. Türk Milletinin başı sağ olsun. Kanları yerde kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 14:36