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28 Mayıs 2017 Pazar
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    • Türk Dünyası Bestecileri buluştu

    Bolu Belediyesi, Seben Belediyesi ve Türksoy tarafından ortaklaşa organize edilen ve bu yıl Seben’de gerçekleştirilen ‘2. Türk Dünyası Besteciler Buluşması’ düzenlenen basın toplantısı ile başladı. Buluşmaya Türk dünyasından katılan 16 ünlü bestekâr iki hafta boyunca Seben’de kalacak.

    28 Mayıs 2017 Pazar 10:43
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    Türk Dünyası Bestecileri buluştu

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu’nun Seben ilçesi 2. Türk Dünyası Besteciler Buluşması’na ev sahipliği yapıyor. Bolu Belediyesi, Seben Belediyesi ve TÜRKSOY tarafından ortaklaşa organize etkinliğin açılış töreni Seben’de bulunan Solaklar Kaya Evleri’nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Türk Dünyasından ünlü bestekârlar katıldı.

    “Türk Halkına ve Türk dünyasına yeni eserler kazandıracaklar”

    2. Türk Dünyası Besteciler Buluşması açılış töreninde bir konuşma yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov; “Avrasya’nın engin bozkırlarında yaşayan Türk halklarının kültürü zengindir. Bu zengin mirasın dünyaya tanıtılması çok önemlidir. Bu sebeple TÜRKSOY 1993 yılından beri uluslararası bir Türk Kültür Teşkilatı olup, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında yoğun faaliyetler sürdürmektedir. Bugün ise Bolu ve Seben Belediyesi’nin de katkılarıyla burada 2. Türk Dünyası Besteciler Buluşması’nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada müziğin çeşitli dallarında en iyi örnekleri yazacak olan besteciler hem Türk Halkına hem de hem de Türk Dünyasına yeni eserler kazandıracaklardır. Bu buluşmanın gerçekleşmesinde destekleri olan Bolu Belediyesi ve Seben Belediyesi’ni ayrı ayrı kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.  

    “Birlikteliğimiz inşallah uzun süreler devam eder”

    Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Türk Dünyası ile olan ilişkilerimizi biliyorsunuz. Bu ilişkilerimiz Köroğlu Festivali ile başladı ve halen sıkı bir şekilde devam etmektedir. Bu bağlamda TÜRKSOY ile çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Hemen hemen aynı kültürlerde olmamıza rağmen dillerimiz farklı ve zaman zaman anlaşmakta sıkıntılar çeksek de bunları çözebiliyoruz. Türk dünyasından birçok sanatçıya bugüne kadar Türksoy sayesinde ev sahipliği yaptık. Yine TÜRKSOY sayesinde Türk Dünyasından birçok dans ve müzik ekiplerine ev sahipliği yaptık. Onları tanıma fırsatı bulduk. Bugün de Seben’de ünlü bestekârlarımız bulunuyor ve burada iki hafta kalacaklar. Ben inşallah Seben ve Bolu için güzel şarkılar bestelerler diye umut ediyorum. Bu birlikteliğimizin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bu birlikteliğin daha uzun sürmesini diliyorum. Türk dünyası ile bağlarımızın güçlenmesine özel önem veren Sayın Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz’a da buradan, teşekkür ediyor, kendisinin de selam ve sevgilerini iletiyorum”

    “Seben önümüzdeki süreçte Sanat Köyü olacak”

    Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ise: “Bugün ben de Türk Dünyasından gelen bestekârları Seben’imizde ağırlamaktan, konuk etmekten hem kendim hem de meclis üyelerim adına sonsuz mutluluk duyuyorum. Bulunduğumuz mekân Türk dünyası açısından çok özel bir mekân. Burası, Türkiye Cumhuriyetleri ve Türk Dünyasında Nevruz Tepesi eteğinde olan, Osmanlı İmparatorluğu’nun Fetret Döneminde Çelebi Mehmet’in saklandığı, Osmanlının yeniden yükselişinin sağlandığı bir mekândır. Seben’de biz geçtiğimiz 4 yıldır Kültürlerarası Sanat Festivali adı altında ressamları ağırlıyorduk. Bu sene de Türk dünyasından bestekârları ağırlamaktan ve aynı zamanda Ekim ayında hem Avrupalı hem de Türk dünyasının ressamlarını Düsen Bey’in desteği ile burada buluşturmaktan dolayı sonsuz mutluluk duyuyoruz. Burası aynı zamanda önümüzdeki süreçte bir sanat köyü olacaktır. Bu vesile ile Seben’in tanınırlığına tüm Türk dünyasında Seben’in duyulmasına, turizmine ciddi bir katkı verdiğinden dolayı TÜRKSOY’a ve gelen konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada yapılacak bestelerin tüm dünyada hem bestecilerimiz için hem de Seben için en yüksek seviyede muteber olmasını diliyor tekrar hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Seben, Belediyesi, Türksoy

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