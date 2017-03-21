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21 Mart 2017 Salı
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    • “Türk Dünyası’nın Nevruz buluşması Bolu’da olacak”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 21 Mart Dünya Nevruz Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Bolu’da yanacak Nevruz ateşinin tüm Türk Dünyası’nı saracağını söyledi.

    21 Mart 2017 Salı 12:00
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    “Türk Dünyası’nın Nevruz buluşması Bolu’da olacak”

    Haber:  BMA

    21 Mart Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan ve Köroğlu’ndan sonra Orta Asya’dan Balkanlar’a uzanan Türk Dünyası’nın ortak değeri olan Nevruz’u, Bolu ile bütünleştirmeyi hedeflediklerini belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Benim gerçekleştirmeyi çok istediğimi iki hedefim var. Türk Dünyası’nın iki ortak değerini, Köroğlu’ndan sonra Nevruz’u simgeleştirmek ve Bolu’da her yönüyle yaşatmak. Bu amaçla TÜRKSOY ile yürüttüğümüz ortak çalışma tamamlandığında tüm Türk Dünyası Nevruz Bayramını Bolu’da kutlayacak” dedi.

    Başkan Yılmaz, Türk Dünyası’nın ortak değeri ve dostluk köprüsü olan Nevruz Bayramı ile ilgili mesajında şunları belirtti:

    “Baharla birlikte tabiatın uyanışını, bolluk ve bereketi müjdeleyen Nevruz, tıpkı Köroğlu gibi Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar tüm Türk Dünyası ve akraba toplulukların ortak değeridir. Binlerce yıldır bu geniş coğrafyada kutlanan Nevruz, aynı zamanda birlik bütünlük ve barış içinde kardeşçe yaşamanın sembolüdür. İnsanın doğa ile bütünleştiği, kardeşlik ve dostluk kıvılcımının canlandırıldığı bu özel gün Tabiatın Kalbi Bolu’da daha da bir anlam bulur. Çünkü tüm Türk Dünyası’nda ‘Nevruz Tepesi’ sadece Bolu’da var. Seben’in Alpagut Köyü’ndeki bu tepede yüzyıllardır Nevruz’da kudret ateşi yakılır. Artık bu ateşin sadece Bolu’dan değil tüm Türk Dünyası’ndan görünmesini istiyoruz. Nevruz’u hep birlikte Bolu’da kutlamak, Nevruz Tepesi’nde yakılan ateşin tüm akraba ve kardeş topluluklaryla birlikte dünya için barışın, huzurun, istikrarın müjdecisi olmasını istiyoruz. Her yıl düzenlediğimiz Uluslararası Köroğlu Festivali’nde olduğu gibi Türk Cumhuriyetlerini ve akraba topluluklarını Cumhurbaşkanları düzeyinde Nevruz ateşiyle Bolu’da buluşturacağız. TÜRKSOY ile yürüttüğümüz ortak çalışma tamamlandığında tüm Türk Dünyası Nevruz Bayramını Bolu’da kutlayacak.

    Bir dönem Sovyetler Birliği’nin baskısıyla Türk Cumhuriyetleri’nde yasaklanan ve Türkiye’de siyasallaştırılan Nevruz, TÜRKSOY’un yürüttüğü yerinde diplomasiyle gerçek niteliğine kavuşturuldu. Bu süreçte başta TÜRKSOY yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Nevruz artık Türk halkları arasındaki kucaklaşmanın adı ve Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasının markası olacak.

    Tabiatın uyanışı olarak kutlanan ve dostluk köprüsü olan 21 Mart Dünya Nevruz Günü’nü kutluyor; tüm dünyaya sevgi, kardeşlik, hoşgörü, barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.”

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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