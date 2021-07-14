Haber: Erdal Tanrıverdi

Türk Eğitim-Sen 2.Maarif Kongresi 14 Temmuz tarihinde, Cumhuriyet Müzesi olarak faaliyette bulunan 2. TBMM Genel Kurul Salonunda saat 10.00’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Toplantının açılış konuşmasını Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yapacak ardından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk bir konuşma gerçekleştirecek.

,Kongre “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” adıyla düzenlenecek açılış oturumu ile devam edecek. Oturum MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan BOYACI başkanlığında Öğülmüş gerçekleşirken, Prof. Dr. Hilmi Demir, Prof. Dr. Selahaddin, Prof. Dr. İrfan Erdoğan ve Ali Baltacıoğlu davetli konuşmacı olarak oturumda yer alacak. Kongre, oturumun ardından “Atatürk, Türk Eğitim Tarihi ve Maarif Kongresi Sanal Sergi” açılışı, “İsmail Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu” açılışı ve saat 15.15’te Anıtkabir ziyareti ile devam edecektir.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN CANLI YAYINLANACAK.

14 Temmuz tarihinde akşam saat 20.00’de ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nobel Kimya ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Doç. Dr. Yalçın Bay, Prof. Dr. Timur Kocaoğlu ve Uzman Gülnara Seitvaniyeva’nın konuşmacı olarak katılacağı 2023’e Doğru Maarif Kongresi “Dilde, Fikirde, İşte ve Eğitimde Birlik” konulu panel düzenlenecek, bu panel sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak.

9 AYRI ANA OTURUM DÜZENLENECEK

Kongrede 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde Hamdullah Suphi Tanrıöver Oturumu, Ziya Gökalp Oturumu, Reşit Galip Oturumu, İsmail Hakkı Baltacıoğlu Oturumu, Halide Edip Adıvar Oturumu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Oturumu, Nafi Atıf Kansu Oturumu, Adnan Adıvar Oturumu, Veled Çelebi Efendi Oturumu olmak üzere 9 ayrı ana oturum düzenlenecek. 9 ana oturumun her biri kendi içinde eş zamanlı oturumlarla gerçekleştirilecek. Bu eş zamanlı oturumlar, 1. Maarif Kongresi’ne katılan zirve şahsiyetler, öğretmenlik görevini icra ederken PKK terör örgütü tarafından katledilen şehit öğretmenlerimiz ve tarihi isimler anısına düzenlenen toplam 54 oturumdan oluşacak.

BÜYÜK ÖĞRETMEN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

2. Maarif Kongresi kapsamında “Büyük Öğretmen Kurultayı” da gerçekleştirilecektir. İllerden seçilen temsilciler, 15-16 Temmuz 2021 tarihlerinde Ankara’da toplanarak Büyük Öğretmen Kurultayı’nı gerçekleştirip Türk Eğitim-Sen şubeleri tarafından hazırlanan il raporlarından faydalanarak 52 başlıkta Türkiye Raporu hazırlanacak.

ATATÜRKÜ’ÜN SEVDİĞİ EZGİLER İLE KONGRE SONLANACAK

16 Temmuz 20.00’de Genel Başkan Talip Geylan’ın kapanış konuşması, Kongre Sonuç Bildirgesi’nin okunması ve Atatürk’ün sevdiği ezgiler ve Türk müziği konseri ile kongre sona erecektir.