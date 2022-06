Türk Eğitim-Sen 30 yaşında

Haber: Okay Özcan

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“GÜZİDE BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU HALİNE GELDİ”

“18 Haziran 1992’de sendikal mücadeleye baş koymuş, inanmış, adanmış bir avuç cesur yürek Türk Eğitim-Sen’i kurdu. O günlerden bugünlere birçok badire atlatan, buna rağmen sürekli büyüyerek etkinliğini günden güne artıran, kuruluş iradesine ilk günkü gibi sadık kalan, ilkeleriyle, kararlı ve tavizsiz mücadelesiyle mensubu olmakla övündüğümüz sendikamız, bugün Türkiye’nin güzide bir sivil toplum kuruluşu haline geldi.”

“CESUR BİR SENDİKADIR”

“30 yıllık bir çınar olan Türk Eğitim-Sen, eğitim alanında fark yaratan hizmetlerde bulunan, sorunları tespit ederek çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşan, eğitim çalışanlarının hak ve hukukunu çiğnetmeyen, sorunlarını muhataplarına en yüksek sesle duyuran cesur bir sendikadır. Türk Eğitim-Sen, çalışanların ekonomik, sosyal ve özlük hakları gözeten gerçek bir sendika olmamızın yanı sıra, varlığını Türk varlığına armağan eden Türkiye sevdalılarının hayat verdiği milli bir sivil kuruluşudur.”

“BU BAŞARI, TÜRK EĞİTİM-SEN’İN MARKALAŞAN İSMİNİN, TEZAHÜRÜDÜR”

“Çalışanların ekonomik, özlük ve sosyal haklarını önceleyen, eğitim alanındaki her gelişmeye müdahil olan, Türk Eğitim-Sen, tüm bunların yanı sıra, “ İlkem, Önce Ülkem’ diyerek, varlığını Türk varlığına armağan eden, yolunu Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığı ile aydınlatan, ihtiyaç duyduğu her durum ve koşulda devletinin yanında olan Türkiye sevdalılarının kuruluşudur.Türk Eğitim-Sen her türlü denge hesabına kapılarını kapatarak eğitimde yozlaşmaya karşı mücadele vermektedir. Eğitim çalışanlarının şahsiyetini örselemiyoruz, çalışanları tehdit ederek ya da onlara makam, mevki vadederek üye olmaları yönünde telkinde bulunmuyoruz; sadece adam gibi sendikacılık yaparak üye sayımız çok şükür ki bugün tam 251 bin 809’a ulaşmıştır. Bu başarı, Türk Eğitim-Sen’in markalaşan isminin, tezahürüdür.”

“ARKADAŞLARIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”

“Dur durak demeden dava arkadaşlarımızla, emektarlarımızla birlikte 30 yılı devirdik. Allah hepsinden razı olsun. Geçmişi unutmayan, geçmişten aldığı feyz ile Türk memur hareketine artı değer katan, yüzünü geleceğe dönen Türk Eğitim-Sen’in her kademedeki yönetici ve temsilcisine ve üye olarak sendikamızdan desteğini esirgemeyen eğitim çalışanlarına şükranlarını sunuyorum. Dur durak demeden dava arkadaşlarımızla, emektarlarımızla birlikte 30 yılı devirdik. Kuruluşumuzdan bugüne kadar kutsal hak mücadelemize emek veren tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Kutlu davamızın 30’uncu yılı övünç kaynağımızdır. 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde yetkili sendika olarak o masaya oturmaya namzetiz!”

“HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYAÇ VARDIR”

“Eğitim çalışanlarının büyük bir güvenle arkasına yaslandığı Türk Eğitim-Sen’in kuruluşunun 30’uncu yılında yetkiye doğru koşmaktadır. Son bir yılda 64 bin yeni üye kaydederek 37 bin 921 net üye artışı ile 2022’de sayısını en çok artıran sendika olmuştur. En büyük arzumuz, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu çalışanlarını gerçek anlamda temsil edebilmektedir. Sözde yetkili konfederasyonun yetersizlikleriyle kamu çalışanların kayıplarının her yıl arttığı, enflasyona ezdirildiği, bugün gelinen noktada kiralarını, faturalarını dahi ödeyemediği göz önüne alındığında; toplu sözleşme masasında kazanım odaklı hareket eden, ülkemizin üreten kesimi olan çalışanların hak ve menfaatlerini gözeten, iktidarlar karşısında sağlam duruş sergileyen, sendikaların varlığına her zamankinden çok ihtiyaç vardır.”

“TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNİ BELİRLEDİK”

“İşverenin hak ve menfaatlerini, çalışanların kazanımlarından fazla düşünenlerle, geleceği öngöremeyip, çalışanı yarı yolda bırakanlarla işimiz olmadı, olamaz! Biz her zaman alanlarda olduk. Korkmadan taleplerimizi gündeme taşıdık. Çalışanlar ile omuz omuza mücadele yürüttük. Liyakatin, adaletin, ehliyetin hâkim olabilmesi için her türlü mücadeleyi ortaya koyduk. Devlet dışındaki yapılarla hemhal olanlarla, ilişkilerini taze tutmaya yeltenenlerle ve bu yolla makam, mevki edinenlerle, edindiği makamları da eğitime ve eğitim çalışanlarına hizmet için değil, bağlı bulunduğu yapılara kulluk için kullananlarla her daim mücadele ettik. Kazandığımız davalar ile Türkiye’nin gündemini belirledik.”

“SES VERMEYE DEVAM EDECEKTİR”

“Bir gün doğru dediğimize, ertesi gün yanlış demedik. 30 yıl boyunca olduğu gibi Ağrı’da ne dediysek Edirne’de aynısını söyledik. Hakkari’de haykırdığımızı İzmir’de de dile getirdik. Eğitim çalışanları emin olsun ki; Türk Eğitim-Sen her durum ve koşulda eğitim çalışanlarının yanında duran gerçek sendikacılığın adresi olmaya ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz büyük Türk milletinin tercümanı olmaya, milli bir sivil toplum kuruluşu olarak ses vermeye devam edecektir.”