Türk Eğitim-Sen kahvaltıda bir araya geldi

Haber: Esra Öztürk

Üyeler tarafından yoğun bir katılımın olduğu kahvaltı programı gayet samimi bir ortamda gerçekleşti. Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bolu Türk Eğitim-Sen ailesinin çok kıymetli üyeleri, değerli yol arkadaşlarım; Şube olarak Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda çalışan memurlarımıza yönelik düzenlemiş olduğumuz kahvaltımıza hoş geldiniz.

Bilindiği gibi sendikacılık modern toplumlarda çalışanların haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla çalışanlar tarafından oluşturulmuş teşkilatlı yapılardır. Türk Eğitim-Sen olarak bizler de; bilimsel temellere oturmuş kurumsal yapımızla eğitim çalışanlarımıza sendikacılık hizmetini hakkıyla sunmaya çalışan bir teşkilatız.

EĞİTİM ORDUSUNUN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARISINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler, genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfına mensup çalışanlarımız; hizmette fedakârca, en ön safta emek vermekte olup; takdir ve taltifte maalesef hak ettiği değeri ve karşılığı bulamamaktadır. Sizler; eğitim ordusunun isimsiz kahramanlarısınız.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ

Yardımcı hizmetler, genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı bünyesinde görev yapan çalışanlarımız; takdir ve taltifte hak ettiği değeri görmediği gibi, çalışma hayatına yönelik pek çok olumsuzluklarla da mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Örnek verecek olursak; bakanlığın gerçekleştirdiği sınavlarda görev alamamakta, fazla mesai ücreti olarak çok komik rakamlar kendilerine reva görülmekte, yardımcı hizmetler sınıfında görevli olup eğitim fakültesi mezunu olanlara öğretmenliğe geçişlerine müsaade edilmemekte, hakkaniyetli bir görev tanımları bulunmadığından; kimi idareciler tarafından angarya görevlerde kullanılmak istenmekte ve zaman zaman mobinge maruz kalmaktadırlar.

Buradan net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki; hizmetlisiyle, memuruyla, teknisyeniyle, öğretmeniyle ve idarecisiyle; eğitim çalışanları bir bütündür. Milli Eğitim Bakanlığının işleyişinde; sizlerin rolü ve katkısı yadsınamaz ve yadsınmamalıdır. Türk Eğitim-Sen olarak; fedakârca hizmet eden eğitim ordusunun her bir ferdi bizim için aynı kıymettedir, hakları kutsaldır. Tüm eğitim çalışanlarının olduğu gibi sizlerin de haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da samimiyet ve kararlılıkla devam edeceğiz.

SENDİKAMSI PARALEL YAPI, EĞİTİM ÇALIŞANLARINI HAKİR GÖRMEKTEDİR

Geçmişte; Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünün üzerine çöreklenmiş, amirinden memuruna tüm çalışanlar üstünde baskı kurarak tahakküm oluşturmaya çalışan sendikamsı paralel yapı; kibirli tavırlarıyla eğitim çalışanlarını bezdirmiştir. Yeni dönemde; eğitim çalışanları, kendilerini yalnızca sendikal rant unsuru olarak gören, çalışanın mağduriyetlerini görmeyip sendikacılıktan başka her işi yapan bu sendikamsı yapıyı; üyelik ilişkilerini kesmek suretiyle üzerlerinden silkeleyip atmalıdır. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu ucube yapı; baskı ve tehdit yöntemiyle geçmişte kurmuş olduğu etkiyi kaybetmiş, eğitim çalışanları ve yöneticilerin gözünde itibarı sıfıra inmiştir. Zamanında kurdukları baskılarla göreve getirdikleri okul müdürlerine bile, aşiltendonu aşağılamasıyla bakan bu yapının eğitim çalışanlarına bakışını gözler önüne sermiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak bizler; hiçbir eğitim çalışanımızı hakir görmeyiz. Her eğitim çalışanımızın aynı önemde başımızın üstünde yeri vardır. Eğitim çalışanlarına yapılacak her türlü haksızlık karşısında; bu haksızlığı yapanlar veya yapılmasına göz yumanlar, karşılarında güçlü ve kararlı bir şekilde Türk Eğitim-Sen’i bulacaklardır.

TÜRK EĞİTİM-SEN AİLESİNE ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Sıraladığımız sebepler ve daha fazlası göz önüne alındığında; tüm eğitim çalışanlarımızı kurumsal ve güçlü yapısıyla, Türk memurunun güven kapısı olan Türk Eğitim-Sen ailesine üye olmaya davet ediyorum. Sözlerime burada son verirken; bu değerli istirahat gününüzü bize ayırıp toplantımızı şereflendirdiğiniz için şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yoğun bir katılımla ve samimi bir havada geçen toplantı sonunda; kahvaltıya katılan üyeler, Şube Başkanı Erhan Bayram ve yönetimine teşekkür ettiler.