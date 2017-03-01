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01 Mart 2017 Çarşamba
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    • Türk Eğitim Sen’den “Artık Yeter” kampanyası

    Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki, şiddet ve çocuk istismarı yaptığı gerekçesiyle ulusal kanallarda yayınlanan evlenme, eğlence ve şov programlarının kaldırılması için kampanya başlattı.

    01 Mart 2017 Çarşamba 10:10
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    Türk Eğitim Sen’den “Artık Yeter” kampanyası

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Yaman, eğitim camiasının ve velilerin “Artık Yeter” kampanyasına destek olmak için dilekçe örneğini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayarak; “Bu dilekçeyi imzalayarak bu ahlaksızlıklara artık dur deyin. okul temsilcilerimiz aracılığıyla bize ulaştırın lütfen. Hangi sendika ve gruba mensup olursanız olun aile yapımıza uzanan kirli ellere sen de dur de” ifadesini kullanarak aşağıdaki dilekçesi sundu;

     

    T.C.

    RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU’NA

    ANKARA

    Bilindiği üzere, Devlet ve Millet olarak Cumhuriyet tarihimizin en zorlu süreçlerinden biri yaşanmaktadır. 15 Temmuz 2016 tarihinde bölücü ve darbeci ihanet şebekesi Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe kalkışması sonrasında; geçmiş dönemde olduğu gibi bir diğer bölücü şebeke olan PKK ile DAEŞ isimli irticacı ve eli kanlı terör örgütüyle mücadele farklı bir boyut kazanmıştır. Şehit haberleri yüreğimizi dağlamakta, Yüce Meclis çatısı altında yaşanan tartışmalar hepimizi umutsuzluğa sevk etmektedir. Ancak bunlara karşın, toplumsal bilincin sağlanması ile milli birlik ve beraberliğin ihdası adına televizyon kanallarında sağlıklı programlara yer verilmediği gibi; toplumun ahlaki ve vicdani anlamda yozlaşmasına neden olan yayınlara da rastlanmaktadır. Biz, kadınlar olarak bu gidişatın önüne geçilmesi hususunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

    Özellikle ülke gündemini oldukça meşgul eden gelişmelere ilişkin televizyon programlarında bilgisiz ve liyakatsiz kişi veya kişilere “yorumcu” olarak yer verilmesi yetmezmiş gibi; T.C. Anayasası ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8. maddesine açıkça aykırılık teşkil eden, Kamu yararı gözetilmeksizin yalnızca gelir elde etme amacı taşıyan, toplumda adeta uyuşturucu etkisi yaratan, gelişen olaylara karşı toplumu duyarsızlaştıran ve gelişen olaylar karşısında toplumun sağlıklı analiz yapabilmesinin önünü tıkayan sözde televizyon programları yayın akışlarını işgal etmektedir. Kişilerin tanışıp evlenmeleri amacıyla sunulduğu iddia edilen, evlilik kurumunun içinin boşaltıldığı, utanma duygusunu yok edici, yalan ve teşhir temelli izdivaç programları ile moda ve giyim yarışması adı altında özellikle teşhirciliği özendirici programlar toplumun ahlaki değerlerini törpülemektedir. Öte yandan, Türk gelenek ve göreneklerine aykırı bir şekilde bay ve bayanların bir evde ve bir arada yaşadığı, dedikodu üzerine kurulu, yarışmayı kazanma uğruna türlü oyunların döndüğü medya programları maksadını aşmaktadır. Birbirlerini daha önce tanıma fırsatı olmayan “yeni gelinlerin”, karşılıklı ev ziyaretinde bulunarak bir evde olması ve olmaması gerekeni eleştirdiği programlar ise izahtan varestedir.

    Özetle, bu tür yayınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu durum, çocuklarımızı yetiştirmede en büyük sorumluluğu üstlenen biz kadınları son derece rahatsız etmektedir.

    Açıklanan nedenlerle, toplumun bilgi, ahlak ve başarıya teşvik edilmesi; özellikle Türk Gençliğinin daha üretken ve sosyal kılınması ile milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması için duyarlılığın artırılması adına ekte yer alan televizyon programlarının kaldırılarak; yayın akışında yararlı; bilgi ve liyakat esaslı televizyon programlarına yer verilmesi hususunda;

     

    Yayınlanan Kanal Programın Adı

    Kanal D Kısmetse Olur (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    ATV Esra Erol’da (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    Star TV Zuhal Topal’la(Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    Star TV Anne (Şiddet ve Çocuk İstismarı)

    Show TV Evleneceksen Gel (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    Show TV Gelin Evi (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    Fox TV Gardırop Savaşçıları (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    TV 8 İşte Benim Stilim (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    TV 8 Göz 6 (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    Flash TV Dest-i İzdivaç (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    ATV Kırgın Çiçekler (Çocuk İstismarı)

    Fox TV Kalbimdeki Deniz (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki, Şiddet)

    Show TV İçerde (Argo ve Şiddet)

    A9 Adnan Oktar (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    ATV Gözüm Sende (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

    Anahtar Kelimeler: Türk, Eğitim, Sen, Bolu, Şube

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