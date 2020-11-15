Türk Eğitim-Sen’den imza kampanyası

Haber: N. Halid Altundal

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram yazılı olarak yaptığı açıklamasında; “Bilindiği gibi 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’nda Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılacağı bilgisi verilmişti. Ancak o tarihten bugüne kadar geçen iki yıllık sürede yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için bir adım atılmadı.

“BEKLENTİMİZ ÖĞRETMENLERİN MEVCUT HAKLARININ KORUNARAK GELİŞTİRİLMESİDİR”

Türk Eğitim-Sen olarak, 657 sayılı DMK’dan kaynaklanan kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyecek, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıracak ve statümüzü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanununu yıllardır talep ediyoruz. Bunun, hem öğretmenlik mesleğinin hem de eğitimimizin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Verilen sözlerin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen hala TBMM nezdinde bir girişimde bulunulmamış olması kabul edilemez.

“KANUN TBMM GÜNDEMİNE GETİRİLİRKEN BAŞTA SENDİKALAR OLMAK ÜZERE TÜM PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINMALIDIR”

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde kamuoyuna ilan edilen 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ndeki en önemli taahhütlerden bir tanesi olan Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce TBMM gündemine getirilmelidir. Bu süreçte, başta sendikalar olmak üzere tüm paydaşların ve çalışanların kanaatleri dikkate alınmalıdır. Bu amaçla Türk Eğitim-Sen olarak, yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için 12-26 Kasım tarihleri arasında imza kampanyası başlatıyoruz. Bütün meslektaşlarımızı, Türk Eğitim-Sen’in düzenlediği imza kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.