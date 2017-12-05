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05 Aralık 2017 Salı
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    • Türk geleneğini sürdürüyorlar

    Bolu’da iki kardeş bindikleri safkan Arap atları ile Gölköy’e gidip binicilik yaparak, Türk geleneklerini sürdürüyorlar.

    05 Aralık 2017 Salı 09:50
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    Türk geleneğini sürdürüyorlar

    Özel Haber: Gönül OLUTÜRK

    İlimizde kafe işletmeciliği yapan Volkan Albayrak ve kardeşi Gökhan Albayrak, hafta sonları bindikleri safkan Arap atları ile Türk geleneklerini devam ettiriyor. Gölköy’de bindikleri yarış hayatları olan 8 yaşındaki Akbaba ve 4 yaşındaki Malkoçoğlu isimli atlarla kendilerini rahatlatan Albayrak kardeşler, diğer yandan ise Türk geleneği olan biniciliği devam ettiriyor.

    Konu hakkında gazetemize konuşan Volkan Albayrak, atlara kardeşleri gibi baktıklarını ve Türk geleneği olan biniciliği devam ettirdiklerini söyleyerek; “Atlara arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gibi bakıyoruz. Onlarla gezmek ve binicilik yapmak bizi rahatlatıyor. Bizim için en iyi stres atma yolu oldu.

    Aynı zamanda binicilik yaparak geleneklerimize sahip çıkıyoruz. Bilindiği üzere atlar ve Türk milleti tüm tarih boyunca iç içe olmuştur. Bizde bu geleneği sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Iki, Kardeş, Bindikleri, Safkan

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