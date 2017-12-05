Özel Haber: Gönül OLUTÜRK

İlimizde kafe işletmeciliği yapan Volkan Albayrak ve kardeşi Gökhan Albayrak, hafta sonları bindikleri safkan Arap atları ile Türk geleneklerini devam ettiriyor. Gölköy’de bindikleri yarış hayatları olan 8 yaşındaki Akbaba ve 4 yaşındaki Malkoçoğlu isimli atlarla kendilerini rahatlatan Albayrak kardeşler, diğer yandan ise Türk geleneği olan biniciliği devam ettiriyor.

Konu hakkında gazetemize konuşan Volkan Albayrak, atlara kardeşleri gibi baktıklarını ve Türk geleneği olan biniciliği devam ettirdiklerini söyleyerek; “Atlara arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gibi bakıyoruz. Onlarla gezmek ve binicilik yapmak bizi rahatlatıyor. Bizim için en iyi stres atma yolu oldu.

Aynı zamanda binicilik yaparak geleneklerimize sahip çıkıyoruz. Bilindiği üzere atlar ve Türk milleti tüm tarih boyunca iç içe olmuştur. Bizde bu geleneği sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.