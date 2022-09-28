Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 23 bin 599 TL

Haber: Nesrin Altuntaş

Türk-İş’e göre açlık sınırı yani dört kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bir ayda harcaması gereken meblağ 7 bin 245 lira 18 kuruş olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı ise, yani gıda harcamasıyla giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için gereken zorunlu aylık harcamalarının toplam tutarı 23 bin 599 lira 93 kuruş oldu.

YAŞAMA MAALİYETİ: 9 BİN 469 TL

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 9 bin 469 lira 35 kuruşa yükseldi. Geçen ay açlık sınırı 6 bin 889 lira 76 kuruş, yoksulluk sınırı da 22 bin 442 lira 20 kuruştu.

Türkiye’de son yapılan asgari ücret zammıyla birlikte Türkiye’nin yüzde 70’i 5 bin 500 TL maaş alıyor. Güncel asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırıyla, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin altında kalıyor.

GIDA ENFLASYONUNDAKİ ARTIŞ YÜZDE 130

Türk-İş verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişim Eylül 2022 itibarıyla; dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,15 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 130,01 olarak hesaplanırken dokuz aylık değişim de yüzde 76,80 oranında oldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 14:00