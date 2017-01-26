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26 Ocak 2017 Perşembe
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    • Türk İslam Sanatları Kampı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce düzenlenen, içerisinde Bolu’nun da bulunduğuçeşitli illerden 135 üniversite öğrencisinin katıldığı "Türk İslam Sanatları Kampı" Edirne'de başladı.

    26 Ocak 2017 Perşembe 08:34
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    Türk İslam Sanatları Kampı

    Haber; Aysun BEYKOZ

    Ardahan, Kars, Erzurum, Zonguldak, Bartın, Bolu, Sivas ve Kırşehir'den üniversite öğrencilerinin katıldığı kampın açılışı dolayısıyla, KYK Edirne Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı konuşmada, kampın üniversite öğrencilerine kültürel anlamda katkı sağlayacağını söyledi.Etkinliğin Edirne'de düzenlenmesinin tarihsel anlamda da önem taşıdığını anlatan Tabakoğlu, "İstanbul alındıktan sonra payitaht İstanbul'a gitti ama Edirne hiçbir zaman önemini kaybetmedi. Osmanlı bir Balkan imparatorluğu kurdu ve Edirne her zaman padişahların bulunduğu yer olarak yoluna devam etti. İslam’ın en büyük eseri Selimiye, burada inşa edildi." diye konuştu.

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ise geçmişte KYK'nın öğrencilerin sadece barınma ve yiyecek ihtiyacını karşıladığını, bugün ise bakanlığın katkılarıyla gençlerin gelişimine yönelik etkinlikler düzenlediğini belirtti. Öğrencilerin Edirne'de tarihi mekanları ve kültürel hazineleri yerinde inceleyeceğini dile getiren Subaşı, "KYK birkaç yıldır güzel projeler geliştiriyor. Türkiye çapında yazar, çizer, sanatçı, akademisyen ve entelektüelleri, yurtlarda kalan yüz binlerce öğrenciyle buluşturuyor. Onların, birikimlerini bu genç kitleyle paylaşmasını sağlıyor. Ayrıca farklı alanlarda kurslar açılıyor. Bu da öğrencilerimizin boş vakitlerini faydalı şeylerle geçirmesine fırsat veriyor. Kamp da bu etkinliklerden biridir" ifadelerini kullandı.

    5 gün sürecek kampta, alanında uzman akademisyenlerin resim, çini, hat ve minyatür sanatlarına ilişkin sunum yapacağını, öğrencilerin şehitlikleri ve tarihi alanları inceleyeceği bildirildi.

    Anahtar Kelimeler: Gençlik, Spor, Bakanlığı, Kredi, Yurtlar

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