“Türk Kadını İYİ olacak”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş kadına yönelik yaşanan şiddet olaylarının artmasının ardından açıklamalarda bulundu. Örnekbaş şiddet olaylarının temelinde Türk kadının toplumsal olarak geriletilmesini gösterdi.

“HEM ETNİK HEM DE CİNSİYETÇİ AYRIŞMAYI TETİKLEDİLER”

Örnekbaş yaptığı açıklamada “Ak Parti dönemi getirdiği karanlık ve yanlış kararlarla ülkeyi ekonomik olarak zor şartlara ittiği gibi toplumsal anlamda da çok büyük sıkıntılara mahal verecek bir takım söylem ve yöntemlerle cinsiyet ayrımcılığını ve kadınımızın toplum nezdindeki yerini geriletmiştir. İktidara geldikleri günden bu yana ülkede hem etnik hem de cinsiyetçi ayrışmayı tetikleyen açıklama ve ifadelerle onarılmaz yaralar açmışlardır” dedi.

“TÜRK KADININI DEĞERSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞLARDIR “

Kadının toplumda değersizleştirmeye çalışıldığının altını çizen Örnekbaş “Ak Partili Rize Belediye Başkanı ‘Açılım Süreci’ konusu Türkiye gündemine gelmişken çıkıp ‘Bu çözüm için bunlarla uğraşmaya gerek yok. Karadenizliler olarak Kürt kadınlarını ikinci eş olarak alalım ve bu işi çözelim’ diyebilme hadsizliğini göstermiştir. Kullandığı ifadelerde kadın bedeni üzerinden yapılmış çirkin bir söylem ve içeriğinde hakaret vardır. Yine Samsun İl Başkan Yardımcısı çıkıp ‘Başörtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Ya kiralıktır ya satılıktır’ diyerek dini hassasiyetler üzerinden kadınlarımız arasında bir kamplaşmaya neden olacak hakaret içerikli ifadeler kullanmıştır. Yine bunların döneminde bu ülkede bir hakim çıkıp ‘Karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmemek lazım’demiştir. AK Parti zihniyetinin kullandığı dil ortaya çıkan ifadeler Türk kadınına baktıkları noktayı açıkça göstermektedir. Ak Parti döneminde Türk kadını kara bir döneme girmiştir. Oluşturdukları bu bakış nedeniyle Türk kadını değersizleştirilmeye çalışılmış, üzerindeki baskı, kadına yönelik şiddet ve cinayet olayları artmıştır. Her gün televizyon ekranlarında izlediğimiz kadına yönelik şiddet olayları kadının değersizleştirilmesiyle birlikte ayyuka çıkmıştır. Bu yaşanan çirkin hadiselerin en belirgin örneği de geçtiğimiz günlerde yaşanmıştır. Emine Bulut kocası tarafından çocuğunun gözü önünde öldürülmüştür. ‘Anne lütfen ölme’ çığlığı kulaklarımızdan silinmeyecektir. Yaşanan bu çirkin olayı kınıyor ve bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜLKENİN İYİLEŞMEYE İYİ PARTİ’YE İHTİYACI VARDIR”

İYİ Parti olarak kadınların sorunlarını her zaman birinci öncelik olarak düşündüklerini ifade eden Örnekbaş açıklamasında son olarak, “Yaşanan bu karanlık günlerin bitmesi için ülkenin İYİleşmeye İYİ Parti’ye ihtiyacı vardır. Biz İYİ Parti olarak Türk kadınının sorunlarını her zaman birinci öncelik olarak düşündük ve halada düşünmeye bu konuda çözümler üretmeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener çalışan üreten kadının yükselebileceği görev ve sorumluluk üstlenebileceği noktayı gösteren en iyi örneklerden bir tanesidir. Türk kadının yeri töremizde her zaman onu el üstünde en başta tutmuştur. Kadının Türk devletlerinde her zaman söz söyleme yetki kullanma hakkı olmuştur. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ diyerek hem ana hem insan kişiliği ile kadınımızın ne kadar değerli ve önemli bir noktada olduğuna işaret etmiştir. Şimdi ne yazık ki bazı din simsarları din adına kendi ego dünyalarındaki sığ anlayışı topluma dayatmak istemektedir. Kadın hem dinimizde hem de Türk töresinde yeri doldurulmayacak, toplumun temel taşıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde kadınımıza seçme ve seçilme hakkı verilmiş toplumsal yaşamın her yerinden iş yapabilecek görev ve sorumluluk alabileceğini gösterilmiştir. İYİ Parti olarak bu anlayışla Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü bir kere daha hatırlatmak istiyoruz: ‘Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ Cumhuriyet döneminden itibaren yükselen toplumun önüne geçen Türk kadınına yaşatılan gerilemenin İYİ Parti ile aydınlık güzel günlere kavuşacağını ve tekrar ileriye doğru gideceğini biliyoruz. Türkiye İYİ olacak, Türk kadını İYİ olacak, Bolumuz İYİ olacak” dedi.