Geçtiğimiz günlerde Tanju Özcan’ a ve Türk kadınına ettiği hakeretler ile gündeme gelen kendisini gazeteci olarak lanse eden Afgan uyruklu Sunatullah Saadat'a tepkiler dinmiyor. CHP Bolu Kurultay Delegesi ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Av. Kübra ÖZCAN Afgan uyruklu Sunatullah Saadat için “Bugün ülke gündemine sessiz kalanlar, milletimizin şerefine ve namusuna hakaret edilmesine de göz yumanlardır. Ben bir Türk kadını olarak bunu kabul etmiyorum! Afgan uyruklu Sunatullah Saadat'ınyargı önünde hesap vermesi gerekmektedir. Zira hiç kimse Türk gencine, Türk kadınına, Türk kadınının şeref ve namusuna hakaret edemez. Biz ki, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ‘kahraman Türk kadını’ olarak tanımladığı kadınlarız. Ülkemize sığınmacı sıfatıyla gelen bu şahsın ahlaksız imalarına maruz kalmayı hak etmiyoruz! Bu konuda tüm Türk kadınlarının ve Türk gençlerinin sesi olarak bu açıklamayı yapma sorumluluğum doğmuştur.Başka milletlere mensup şahıslar Türk gencinin ve Türk kadınının gücünü bilemezler. Biz hiçbir savaştan korkup kaçmadık, zaman ve mekan fark etmeksizin namusumuz ve şerefimiz söz konusu olduğunda gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın.Biliyorsunuz ki Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju ÖZCAN'ın geçtiğimiz günlerde halkın sesini ve kamunun vicdanını yansıtan açıklamaları uzun süredir konuşulmakta ve büyük bir çoğunlukça da desteklenmektedir. Sözde gazeteci Afgan vatandaşı açıklamalarında açıkça başkanımıza da hakaretlerde bulunmuştur. Bolu Belediye Başkanına edilen hakaret, aynı zamanda onu destekleyen milli iradeye edilmiş hakarettir. Belediye Başkanımızın her daim destekçisi olduğumuzu ve gerek kendisine gerekse milletimize yöneltilen bu hakaretlere karşı mücadelemizi her alanda sürdüreceğimizi kamuoyuna saygılarımla arz ederim” dedi.

“Tanju Özcan’ın arkasındayız”

CHP Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Karagöz yaptıkları basın açıklaması ile sığınmacıların Türkiye’nin gerçek sorunu olduğunu belirttiler. Ülkemizdeki sığınmacılar ile ilgili konuşan gençlik kolları il ve ilçe başkanları “Yıllardır güzel ülkemizin nimetlerinden faydalanan sığınmacıların sayıları her geçen gün artarken, onlar, ‘besle kargayı oysun gözünü’misali, Türk halkına hakaret etmekten geri kalmıyorlar.Kendisini gazeteci olarak tanıtan ne idüğü belirsiz bir Afgan’ın, Türk halkına ve Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a yönelik sarf ettiği ahlaksızca sözler, biz Türk gençlerinin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Tasması kimin elinde olduğu bile belli olmayan bu şeref yoksunu şahıs, Türk kadınlarına ve Bolu halkının seçtiği Sayın Özcan’a hakaret etme cesaretini kimden almıştır? Sayın Tanju Özcan’ın arkasında 85 milyon Türk halkı vardır. Peki ya bu hainin arkasında kimler vardır? Şeref yoksunu şahsın, bir an önce bulunması ve gerekenin yapılması gerekmektedir.Yine söylemleriyle, bizlerin hislerine tercüman olan kıymetli Başkanımızın da sonuna kadar yanındayız. Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bu misafirlik gerçekten çok fazla uzamıştır! Artık tüm sığınmacıların eve dönme vakitleri gelmiştir. Bizler, her gün bir suça karışan, toplumun huzurunu bozan, caddelerde anamıza bacımıza yan gözle bakan hiçbir Suriyeliyi, Iraklıyı, Afgan’ı görmek istemiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundular.

