HABER: ESRA ÖZTÜRK

Törende Avrupa Kadınlar Konseyi Başkanı CasimaSchenk, Türk Kadınlar Konseyi Genel Başkanı Fatma İnal ve Genel Merkez Üyeleri, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Bolu Şube Başkanı Nilgün Işın, dernek üyeleri ve Ankara, Gölbaşı, İstanbul, Bakırköy, Burdur, Bursa, Antalya ve Elazığ şube başkanları da yer aldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir konuşma yapan Türk Kadınlar Konseyi Başkanı Nilgün Işın derneğin Türkiye’de 1959 yılında kurulmuş yurtdışı bağlantılı bir kuruluş olduğunu söyledi. Işın sözlerini şu şekilde tamamladı: “Derneğin amacı, kadının kültürel, ekonomik, sağlık ve eğitim düzeyinin artırılması, toplumda kadının sorumluluk bilincinin geliştirilmesidir. Bu alanda projeler yaparak, kadın ve çocuklara yönelik iyileştirme sağlanmasıdır. Bolu Şubesinin açılışını yapmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Aydınlık, başarılı günlere hep birlikte devam etmemiz dileğiyle saygılar sunarım”. Işın’ın konuşmasının ardından yapılan ikramlar ve çektirilen hatıra fotoğrafları ile program tamamlandı.