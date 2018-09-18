Haber: Gönül Olutürk

Türk Kızılayı Bolu Şubesi yeni eğitim öğretim yılı kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye dağıtımı yaptı. Türk Kızılayı Bolu Şubesinde düzenlenen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı ile aileler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtım töreninde konuşan Şube Başkanı Muhsin Kınacı, maddi açıdan zor durumda olan ailelere yardım maksadıyla böyle bir çalışma yaptıklarını kaydederek, Bolu il genelinde yaklaşık 550 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı yaptıklarını kaydetti.

Düzenlenen törende daha sonra ise maddi açıdan zor durumda olan ailelerin çocuklarına çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı.