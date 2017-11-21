Haber: Semih BAYKAL

Bolu Dağı’nda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yoğun kar yağışı TIR’ların geçişine kapanırken, ulaşımda geçici aksamalara neden oldu.

Türk Kızılayı ekipleri, D – 100 Karayolu’nun Bolu Dağı kesiminde yolculuk etmekte olan ve zincir takan sürücülerin yardımına koştu. Ekipler, sürücülere, trafik ekiplerine sıcak içecek ve kumanya dağıttı. Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi'nde görevli Afet Uzmanı Cemil Selvi, yaptığı açıklamada Türk Kızılayı olarak yolda kalması muhtemel sürücü ve yolcular için hazırlık yaptıklarını söyledi. Selvi, Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde ring halinde bulunduklarını belirterek, "Yolda kalan sürücülerimize sıcak ikramlarımızdan veriyoruz. İkramlarımız nedeniyle vatandaşlarımız memnun. Biz kar yağışı devam ettiği sürece yolda sürekli ring halinde bulunacağız." dedi.