Türk Metal, MESS ile uzlaştı

Haber: N. Halid Altundal

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrası Türk Metal Sendikası grev kararı almış buna karşılık ise MESS lokavt kararı aldığını duyurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz gün bir araya gelen Türk Metal Sendikası ile MESS’in 7 Ekim'de başlayan müzakereleri uzlaşmayla sonuçlandı.

Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de aralarında olduğu metal iş kolundaki 200 iş yerini ve 130 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesiyle alakalı açıklamalarda bulunan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Metal işçisinin bir kuruşunu bile masada bırakmadıklarını, sendikal hayatta yine önemli bir başarıya imza attıklarını ifade etti.

“BU SÖZLEŞME SENDİKAMIZIN TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILDI”

Kavlak, sözleşmeyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "1 Eylül 2019 itibarıyla 12 liranın altında olan saatlik ücretlere, 12 lirayı geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapıldı. Bunun üzerine tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci 6 ayında yüzde 17 oranında zam alınmıştır. İkinci 6 ay için yüzde 6 oranında artış sağlanmıştır. Enflasyon yüzde 6'nın, yani bu oranın altına düşerse dahi, yüzde 6 alınacaktır. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacaktır. Üçüncü ve dördüncü aylara enflasyon oranında zam alınmıştır. Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış sağlanmıştır. Bütün bu kazanımların ilk 6 aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18,49, birinci yıl için toplam değeri ortalama yüzde 25,50 olmuştur. Bunlara ek olarak, üyelerimizin büyük önem verdiği tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına bu sözleşme döneminde de aynen devam edilecektir. 6 aylık enflasyonun 6,05 olduğu koşullarda, yüzde 18'i aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 12,44 oranında refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme sendikamızın tarihine altın harflerle yazıldı."

“SONUNDA DA YİNE BİZ KAZANACAĞIZ”

Kavlak, açıklamasının sonunda ayrıca, "Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha gösterdik. Bu yalnızca bizim değil, öncelikle bize destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin başarısıdır. Özellikle müzakerelerin son aşamasında bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren MESS yönetimine de teşekkür ediyorum. Bundan sonra üyelerimizden daha verimli, kaliteli, üretken, çalışma barışı içinde bir çalışma bekliyorum. Ekmeğimizi daha da büyüteceğiz, daha çok üreteceğiz, daha çok kazandıracağız, sonunda da yine biz kazanacağız” ifadelerine yer verdi.