Türk Metal Sen’den grev kararı

Haber: Volkan Yılmaz

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 7 Ekim 2019 tarihinde başlayan görüşmeler, MESS tarafının, işçilerin içinde bulunduğu zor koşulları hiçe sayan tekliflerinde ısrar etmeleri nedeniyle tıkanmış ve sendika bir dizi eylem kararı alarak uygulamaya koymuştu. Ülkenin dört bir yanında örgütlü olarak fabrikalarda devam eden eylemler Pazar günü gerçekleştirecekleri Türk Metal’in Büyük Bursa Mitingi ile meydanlara taşınacak.

BOLU ŞUBESİ 1000 KİŞİ İLE MİTİNGE KATILACAK

Türk Metal Sendikası’nın Bursa’da gerçekleştireceği Büyük Bursa Mitingine Bolulu işçilerde katılacak. Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 1000 kişi olarak Bursa Mitinginde yer alacaklarını belirtti.

KAVLAK’TAN ‘GREV KARARI’ AÇIKLAMASI

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak alınan grev kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada üyelerin hak ve özgürlükleri için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerine dikkat çekerek, “İşveren sendikası MESS ile masada anlaşamayan, metal işçisine dayatılan yoksulluk ücretini kabul etmeyen sendikamız, GREV KARARI almıştır. Sendikamız üyelerimizin hak ve özgürlükleri için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, temsil ettiği üyelerinden aldığı güçle yolundan dönmeyecektir. Kararımızın sendikamıza, üyelerimize ve işçi sınıfımıza hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

UYGULAMA KARARI NE ZAMAN?

Grev kararı alan Türk Metal Sendikası’nın bu eylemi ne zaman gerçekleştireceği ise henüz belli değil. 19 Ocak Pazar günü büyük Bursa mitingine katılacak sendika üyelerinin daha sonra ülkenin dört bir yanında örgütlü olarak fabrikalarda grevlere başlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 11:05