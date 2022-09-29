Türk Metal Sendikası sert çıktı

Bolu Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Hakan Gülen ve sendika üyeleri, Öz-İş Makine tarafından işten çıkarılan 4 sendika üyesi için Bolu’da faaliyet gösteren fabrika girişinde toplandı. Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Hakan Gülen ve işçiler, arkadaşlarının işlerine yeniden alınmasını talep etti. Hakan Gülen fabrika önünde yaptığı açıklamada, “4 arkadaşımız diğer arkadaşlarımıza gözdağı vermek için işten atılmıştır. Yukarı Soku Mahallesi Yeniköy Mevkii 3. Cadde No:23 – Bolu adresinde bulunan ÖZ-İŞ Kalıp Makina San. A.Ş İşyerinde çalışan metal emekçisi arkadaşlarımız anayasal haklarını kullanarak Türk Metal Sendikasına üye olmuşlardır. İşyerinde yeterli çoğunluğu sağlayarak sendikamız tarafından yetki başvurusunda bulunulmuş ve Bakanlıkça da 24 Ağustos 2022 tarihi itibari ile işyerinde; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği Toplu İş Sözleşmesi imzalamak için gerekli şartları sağladığımız tespit edilmiştir. Bu karar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiştir. Buna rağmen ÖZ-İŞ Makina’nın patronları ve yetkilileri İşçilerin Anayasal haklarını görmezden gelmiş, işçinin direncini kırmak için çalışanlara mobbing uygulamış, sendikadan istifa etmeleri gerektiğini bildirmiş, hatta hukuksuzlukta sınır tanımayan fabrika yönetimince 4 arkadaşımız diğer arkadaşlarımıza gözdağı vermek için işten atılmıştır” dedi.

ANAYASAL HAKKIMIZ;

Bolu Şube Başkanı Gülen, “işçilerin sendikaya üye olmaları anayasal bir haktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51. Maddesinde, işçilerin ekonomik ve sosyal koşullarını iyileştirmek amacıyla sendikaya üye olma haklarının bulunduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu Anayasal hakka dayanarak hazırlanan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Maddesinde sendikaya üye olduğu için işçinin iş akdinin feshedilemeyeceği vurgulanmıştır. Yine sendikalı olma hakkının engellenmesine dönük baskı ve eylemlerin Türk Ceza Kanunu gereği 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir” şeklinde konuştu.

DÜŞÜK ÜCRET İDDİASI;

Gülen, iş yerinde çalışan sendika üyelerinin tehdit edildiklerini iddia ederek, “Ülkemizde tüm bu yasal ve anayasal haklara rağmen, hala işçiler sendikalı oldukları için işten çıkartılmakta, en demokratik haklarını kullanmaları engellenmektedir. İşçilerin insani ve demokratik taleplerine kulak tıkayan bu anlayışın tezahür ettiği ÖZ-İŞ Makina işverenliğince yıllardır çalışanlarına kanunsuz çalışma saatleri dayatılmış, iş güvenliği kurallarını hiçe sayılarak eksik mesai ücretleri ödenmiş ve çalışanlar düşük ücrete mahkûm edilmiştir. Anayasal haklarını kullanarak sendikalı olduklarında da hiçbir gerekçe gösterilmeksizin üyelerimiz işleriyle tehdit edilmiş, gözdağı mahiyetinde 4 üyemiz de işten atılmıştır” dedi.

GERİ ALINMASI ÇAĞRISI;

Gülen açıklamasının son kısmında fabrika yönetimine seslenerek, “Yaşanan olay vesilesiyle bir kere daha görüyoruz ki bu hukuksuzluklara karşı işçilerin örgütlenmekten ve güçlerini birleştirmekten başka bir çıkar yolu yoktur. Bizler buradan Türk Metal Sendikası olarak ÖZ-İŞ Makine işverenine hukuksuz, katı ve kabul edilemez tutumlarından vazgeçmelerini, Anayasa’ya aykırı davranmamalarını, yasalara uymalarını sendikalı çalışma hakkını tanımalarını ve sorunun diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini ifade ediyor, sendikalı oldukları için atılan işçi arkadaşlarımızın işe geri alınması çağrısında bulunuyoruz. ÖZ-İŞ Makina yetkililerinin hukuksuz, emek ve sendika karşıtı tavırlarından vazgeçerek, iş barışını bozmamasını ve yasalara saygı göstermesini istiyoruz. ÖZ-İŞ Makine’nin patronları üyelerimize baskı yapmaya ve hukuksuz bir şekilde işten atmaya devam ederse işten atılan her bir arkadaşımız için başlattığımız hukuksal süreç sonuçlanana kadar takipçisi olacağımızdan emeğimiz ve ekmeğimiz için eylemlerimize artırarak devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” çağrısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022, 11:01