Haber: Ceylan BEYKOZ

Milli duyguları ve kültürleri en iyi şekilde anlatan Türk müziğinin gençler arasında yaygınlaştırılmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmesine katkıda bulunmak amacıyla “Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği İl Birinciliği Yarışması” 9 Mart Perşembe günü AİBÜ Mavi Salon’da 20 gencin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem “Bizi bu projede yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen değerli hocalarımızdan Prof. Dr. Sayın Ahmet Serkan Ece, Yrd. Doç. Dr. Sayın İsmail Hakkı Akyoloğlu ve Yrd. Doç. Dr. Sayın Sadık Yöndem’e; orkestramızdan Sayın Yılmaz Özcan, Sayın Uğur Alim, Sayın Turan Özdemir, Sayın Hasan Dikale ve Sayın Onur Derbent’e; performanslarını sergileyen tüm yarışmacılarımıza teşekkür ederiz.” dedi

Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği İl Birinciliği Yarışmasında dereceye giren gençler:



18-21 Yaş Solo Erkek Ses;

Hüseyin KARATAŞ

Mustafa DEMİR

Osman KANAR



18-21 Yaş Solo Kız Ses;

Meral Nur MELEK

Ayşenur KARAPAÇA

Merve Nur ÇETİN

18-21 Yaş Solo Çalgı;

Fatih ESKİCİOĞLU

22-29 Yaş Solo Erkek Ses;

Emre KARTAL

Cem ARSLAN

Nur Muhammet DEMİR

22-29 Yaş Solo Kız Ses;

Hamide BİLİR

Merve YAŞAR