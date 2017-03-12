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12 Mart 2017 Pazar
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    • Türk müziği yarışması sona erdi

    Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 9 Mart Perşembe günü Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği İl Birinciliği Yarışması düzenlendi. Yarışma 20 yarışmacının katılımıyla Aibü mavi salonda gerçekleşti.

    12 Mart 2017 Pazar 08:03
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    Türk müziği yarışması sona erdi

    Haber: Ceylan BEYKOZ

     Milli duyguları ve kültürleri en iyi şekilde anlatan Türk müziğinin gençler arasında yaygınlaştırılmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmesine katkıda bulunmak amacıyla “Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği İl Birinciliği Yarışması” 9 Mart Perşembe günü AİBÜ Mavi Salon’da 20 gencin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem “Bizi bu projede yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen değerli hocalarımızdan Prof. Dr. Sayın Ahmet Serkan Ece, Yrd. Doç. Dr. Sayın İsmail Hakkı Akyoloğlu ve Yrd. Doç. Dr. Sayın Sadık Yöndem’e; orkestramızdan Sayın Yılmaz Özcan, Sayın Uğur Alim, Sayın Turan Özdemir, Sayın Hasan Dikale ve Sayın Onur Derbent’e; performanslarını sergileyen tüm yarışmacılarımıza teşekkür ederiz.” dedi

    Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği İl Birinciliği Yarışmasında dereceye giren gençler:


    18-21 Yaş Solo Erkek Ses;

    Hüseyin KARATAŞ

    Mustafa DEMİR

    Osman KANAR


    18-21 Yaş Solo Kız Ses;

    Meral Nur MELEK

    Ayşenur KARAPAÇA

    Merve Nur ÇETİN

     

    18-21 Yaş Solo Çalgı;

    Fatih ESKİCİOĞLU

     

    22-29 Yaş Solo Erkek Ses;

    Emre KARTAL

    Cem ARSLAN

    Nur Muhammet DEMİR

     

    22-29 Yaş Solo Kız Ses;

    Hamide BİLİR

    Merve YAŞAR

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gençlik, Hizmetleri, Spor, İl

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