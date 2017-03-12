Haber: Ceylan BEYKOZ
Milli duyguları ve kültürleri en iyi şekilde anlatan Türk müziğinin gençler arasında yaygınlaştırılmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmesine katkıda bulunmak amacıyla “Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği İl Birinciliği Yarışması” 9 Mart Perşembe günü AİBÜ Mavi Salon’da 20 gencin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem “Bizi bu projede yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen değerli hocalarımızdan Prof. Dr. Sayın Ahmet Serkan Ece, Yrd. Doç. Dr. Sayın İsmail Hakkı Akyoloğlu ve Yrd. Doç. Dr. Sayın Sadık Yöndem’e; orkestramızdan Sayın Yılmaz Özcan, Sayın Uğur Alim, Sayın Turan Özdemir, Sayın Hasan Dikale ve Sayın Onur Derbent’e; performanslarını sergileyen tüm yarışmacılarımıza teşekkür ederiz.” dedi
Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği İl Birinciliği Yarışmasında dereceye giren gençler:
18-21 Yaş Solo Erkek Ses;
Hüseyin KARATAŞ
Mustafa DEMİR
Osman KANAR
18-21 Yaş Solo Kız Ses;
Meral Nur MELEK
Ayşenur KARAPAÇA
Merve Nur ÇETİN
18-21 Yaş Solo Çalgı;
Fatih ESKİCİOĞLU
22-29 Yaş Solo Erkek Ses;
Emre KARTAL
Cem ARSLAN
Nur Muhammet DEMİR
22-29 Yaş Solo Kız Ses;
Hamide BİLİR
Merve YAŞAR
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