HABER: Ceylan BEYKOZ

Türk Ocağı Şube Başkanı Hamdi Zenginbal ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Üsküp ve Yusuf Cebe, İl Başkanı Nurettin Doğanay'a geçtiğimiz günlerde vefat eden ananesi için baş sağlığı dileğinde bulunurlarken, dostane geçen ziyarette 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan süreci ve Referandum ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulundular.

Ziyaretin anısına Zenginbal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Doğanay'a hediye takdim ettiler.