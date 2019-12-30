Türk Ocakları Başkanını seçti

Haber: N. Halid Altundal

Türk Ocakları Bolu Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz hafta sonu Bolu Şubesinde yapıldı. Daha önce yapılan kongrelere göre daha kalabalık ve heyecanlı geçen kongreye 149 üye katıldı. Divan Başkanlığını Mustafa Özdemir’in yapığı kongre İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı. Kongrede ilk olarak faaliyet raporu, denetleme raporu okundu. Raporlar ibraz edilmesinin ardından üyelerin oyları ile onaylandı. Daha sonra dilek ve temenniler kısmında katılımcılar görüşlerini paylaştılar.

Kongrede başkanlığa aday olan Doç. Dr. Hamdi Zenginbal ve Dr. Mehmet Solak birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından seçime geçildi. İki listesinin yarıştığı seçimde oylama saat 17.00’de sonra erdi. Yapılan oylamalar sonucunda Hamdi Zenginbal 122 oyla yeniden Türk Ocakları Bolu Şube Başkanlığına seçildi. Mehmet Solak ise 25 oy aldı. Seçimde 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Türk Ocakları Bolu Şubesi’nin yeni yönetimi şu şekilde oluştu:

Başkan: Doç. Dr. Hamdi Zenginbal

Yusuf Cebe

Av. Fatma Kubilay

Dr. Öğr. Gör. Emine Aşçı

Öğr. Gör. Adem Bayındır.

Neşe Alagöz

Durmuş Baran

Denetleme Kurulu Üyeleri

Ebubekir Öztürk

Öğr. Gör. Nizamettin Yıldırım

Mustafa Odabaş

Üst kurul Delegeleri

Dr. Murat Yapıcı

Ercan Üsküp

Doç. Dr. Hamdi Zenginbal

Yusuf Cebe