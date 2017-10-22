ÜYESİ olduğumuz ve yazı hayatımıza doksanlı yıllarda yaın organı “ÜÇTEPE”de başladığımız ve “Konferans Salonu” nun ismini de rahmetli dostumuz arkadaşımız “ERİMAN TOPBAŞ”Bey e veren “ TÜRK OCAKLARI BOLU ŞUBESİ “ nin “2017 güz dönemi konferans programı” yayınlandı…

“OKUYORUZ”… Düzenli takip etmeye de çalışıyoruz…

“Bu Eğitim Programı BOLU TÜRK EĞİTİM – SEN Katkılarıyla Gerçekleştirlmektedir. “…

06 ekim 2017 Cuma saat.18 de başlayan AKADEMİK İLMİ “PROGRAMLAR” BU YIL SONU 30 aralık 2017 c.tesi saat.18 de “güz” dönemi olarak 12 adet planlanmış…Her hafta konferans var… Kaçırmayın dostlar…Üyeler…Arkadaşlar…Milliyetçiler…Vatanseverler…Memeleket Sevdalıları… Medya Mensupları… Öğrenen ve öğreten organizasyonlarda bilgileneceğimiz, bilgilendireceğimiz daha çok şey var… Katılımcı olmak lazım… “EĞİTİM ŞART” …

Bu dönemin “KONULAR”ı mı?;1. “ Dünden Bugüne Kerkük”…2.”Suriye’de Bayır Bucak Türkmenleri”…3.” ORYANTALİZM”…4.”Tarihte Bayraklarımız ve Sancaklarımız”…5.” CUMHURİYETİN FAZİLETLERİ”…5.” ATATÜRK VE MİLLİ DIŞ POLİTİKASI”…6.”Ortadoğu’da Kayıp Türkler: Suriye’de Türk Varlığı”…7. “GÜNÜMÜZDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMENİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER”…8.”Türk Eğitim Sisteminin Başlıca Sorunları”…9. “AVRUPALI TÜRKLER”…10.” Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi”…11.” PSİKOLOJİK YARDIM”…12.”Lider ve Ahlak”…

BU proram dahilinde de “20 ekim 2017”CUMA akşamı da “ORYANTALİZM” Konferansında “Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı” da olan “FELSEFE ARAŞTIRMACISI” Hocamız”Prof.Dr.Kazım SARIKAVAK” Bey, “CENNET BOLU”muzun misafiri idi… “ORADAYDIK”…Doyurucu bir konferansdı… SORDUK DA… Tatmin edici cevaplar da aldık…”MÜTEŞEKKİRİZ EFENDİM”…

Yalnız sitemimiz siyasetle de uğraşan dostlara …ESKİDEN BU SALONLARDA YAN YANA KONFERANS DİNLEDİĞİMİZ DOSTLAR… “azdık”…çok değildik…iyi ki gençler …kızlarımız var salonda.ç..BU DÖNEM ARAMIZDA YOKDUNUZ EFENDİM… ŞUNLAR…BUNLAR?Şucular…bucular… KATIL(A) MAYANLAR çok şey kaybeetiniz…milliyetçiler…vatanseverler…neden?... NİÇİN? BEKLİYORUZ EFENDİM…BİLGİ BİRLEŞTİRİCİDİR… DOSTLUK KALICI OLMALIDIR…

“ Türrkiye’de Felsefe Yok” da diyen SN.”Sarıkavak” Hoca’mızı da bu vesile ile tanıdık.. “TANITIYORUZ” da efendim…

“LİSANS öğrenimini” Ankara ÜNİVERSİTESİNDE yapan “Prof.DR.K. SARIKAVAK” Bey; “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ” nin Sosyal Bilimler Enstitüsünde de “FELSEFE” Ana Bilim Dalından da “ DOKTORA” sını tamamlamış bir ilim insanı…İlmi makaleleri de “ TÜRK YURDU” … “Akademik Araşrtırmalar”…” BİZİM DERGAH”…”Türkiye SOSYAL Araştırmalar Dergisi”..vb. da da yayımlanmış… Okuyoruz…

Bu vesileyle çevremizdeki ve komşu illerdeki akademisyenleri de Bolulular la tanıştırmaya çalışan “ Yrd.Doç.DR.Hamdi ZENGİNBAL” Bey’in BAŞKANLIĞINDAKİ dostlara, ekibe, öğretim üyelerine de bu vesileyle teşekkürlerimizi ifade ediyoruz efendim…

VE bugünkü satırlarımı da “ TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ” nin son tartışmalara cevaben kamuoyuna da saygı ile duyurdukları; “ Türkçülük( Türk Milliyetçiliği) Bölücü Değil Birleştiricidir!” BAŞLIKLI “Basın Açıklaması” NDAN şu satırlarla sonlandırmak istiyorum…

“ UNUTULMAMLIDIR Kİ, BU MİLLET TÜRK MİLLETİ, BU DEVLET TÜRK DEVLETİ, BU VATAN TÜRKİYE YANİ TÜRK’ÜN YURDU VE BU BAYRAK DA TÜRK BAYRAĞIDIR.” …

Saygılarımızla.

SELAM ve “ M U H A B B E T L E “…