Haber: Aysun Beykoz

Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Emniyet Müdür Yardımcısı İrfan Çubukçu, Personel Şube Müdürü Uçkan Dirisu, Bölge Trafik Şube Müdürü Serdar Ulusoy, Emniyet Amiri Ali Çalışkan, Başkomiser İlker Soydan, Komiser Adem Bekgöz, Komiser Yardımcısı Songül Genç ve Polis Memuru Ajda Yüksel ile birlikte Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Polis Teşkilatının her zaman Vatanın ve Milletin hizmetinde olduğunu, bu görev bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Emniyet Müdürü Erdoğan hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında Vali Baruş’a bilgiler verdi.

VALİ BARUŞ POLİS TEŞKİLATININ ÖZEL GÜNÜNÜ KUTLADI

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, Türk Polis Teşkilatının 173 yıldır milletimizin güvenliği, huzuru için çalışan, canını ortaya koyarak mücadele ettiğini ifade ederek “Polis teşkilatımız tarihinden aldığı güçle bugün de milletimizin huzuru için 24 saat çalışma anlayışıyla fedakarlıkla mücadelesine devam ediyor. Sizlerin sayesinde Bolu Halkı gecesini, gündüzünü esenlik içerisinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Sizlerin nezdinde tüm polis teşkilatı mensuplarımıza verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Sağlıkla ailelerinizle birlikte nice yıldönümlerine ulaşmanızı temenni ediyorum” dedi.

“BOLU POLİS TEŞKİLATI OLARAK BAŞARILI ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYUYORSUNUZ ”

Türk Polis Teşkilatının ülkemiz açısından çok önemli bir kurum olduğunun altını çizen Vali Baruş, “Emniyet teşkilatı özellikle devletimizin içerisine sızan hain FETÖ terör örgütüyle mücadelede yüz akıyla çıkmış bir teşkilat. Gerek 15 Temmuz sürecinde gerekse sonrasında bu mücadeleyi layıkıyla yürütmüş olan Emniyet Teşkilatımız bundan sonra da seçilmiş iradenin haricinde herhangi bir yerden talimat almadan bu anlayışla hizmetine devam edecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. Bolu Polis Teşkilatı olarak da başarılı çalışmalar ortaya koyuyorsunuz. Trafikten uyuşturucuyla mücadeleye, asayişten teröre kadar her alanda başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Bu başarılı çalışmaların her daim devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.