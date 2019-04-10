Türk polisi 174 yaşında

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da polis teşkilatının kuruluşunun yıldönümü kutlamaları saat 10.00’da Atatürk anıtında İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın, çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Bolu Belediyesi Bandosu, “Polis Marşını” seslendirdi. Törenlere İl Emniyet Müdürü, Bolu Belediye Başkan vekili Mansur Şen, Vali yardımcısı, BAİBÜ Rektörü MustafaAlişarlı, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, CHP İl Başkanı Kazım Kars, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ,emniyet müdür yardımcıları, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

TEŞKİLATIMIZ HAYATİ GÖREVLER ÜSTLENMİŞTİR

Kutlama töreninde bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan; “Bugün 1845 Yılında ilk Nizamnamesi yayınlanıp yürürlüğe giren Türk Polis Teşkilatının 174.Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Teşkilatımız Toplumun dirlik, düzen, huzur ve güvenliğini sağlama, kanun hakimiyeti ile devlet otoritesini devam ettirme gibi bir çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir.Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum ilkelerinden ödün vermeden, sadakatle görev yapan teşkilatımız; 174 yıllık bilgi ve deneyimin yanı sıra teknoloji ve personel kapasitesini her geçen gün arttırmak suretiyle, vatandaşımızın can ve mal emniyeti noktasındaki beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır” dedi.

HEDEFİMİZ BOLU HALKINA EN İYİ HİZMETİ VERMEKTİR

Türk Polisi, milletiyle kurduğu gönül bağının kodlarını yine kendi Milli ve manevi değerlerinden, iki aşıra yaklaşan tecrübesinden ve yüreğindeki samimiyet ve insanlıktan almaktadır.Kurulduğu ilk günden bu güne kadar asla azalmayan, bilakis artan sorumluluğunun bütün gereklerini, değişmeyen bir fedakarlık hissiyle bugüne kadar yerine getirmiş olan bu güzide kurum; kimi dönemlerde tahribata maruz kalsa da tarihimizde yaşadığımız buhranlı dönemlerin hepsinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olabilmeyi daima başarmış olup, gelecekte de aynıçizgide yürümeye devam edecektir, Bu güne kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız tüm çalışmalarla görev yapmaktan gurur duyduğumuz Bolu'muza ve Bolu Halkına en iyi hizmeti vermeyi hedeflemiş bulunmaktayız.

TEŞKİLATA TEŞEKKÜR

Bizlerden desteğini ve güvenini esirgemeyen başta Sayın Valimize, Adliye Teşkilatına, Basın Mensuplarına, tüm Kamu Kuruluşları ile fedakar Bolu Halkına şahsım ve Teşkilatım adına şükranlarımı arz ederim.Teşkilatımızın bu seviyeye gelmesinde en büyük pay sahibi sizler ve değerli ailelerinizdir.Suçu önleme, suç ve suçluyla mücadelede üstlenmiş olduğunuz görev ve sorumlulukları her zaman layığı ile yerine getirdiğinize olan inancım tamdır. Sizlerin görevinizi ifa ederken hoşgörülü tavrınızla, vatandaş ile suçluyu ayırmadaki hassasiyetiniz, desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz yüce Türk Milletini ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu sebeple, fedakârca ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizlere ve büyük bir özveri gösteren ailelerinize teşekkür ediyorum.

TEŞKİLAT OLARAK GURUR DUYUYORUZ

Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk Polis Teşkilatının 174.Kuruluş Yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Devletimizin ve Milletimizin bekası için canlarını çekinmeden feda eden kanlan ile Bayrağımızı Bayrak, canları ile de bu toprakları Vatan yapan Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazi ve görev malulleri ile emeklilerimizi minnetle anarken törenimize katılarak bizlere onur veren siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyor saygıyla selamlıyorum.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 13:07