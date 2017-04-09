banner128

banner101

09 Nisan 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • "Türk Polisi, Cesaretiyle, Dirayetiyle, Kararlı ve Dik Duruşuyla Tarih Yazdı"

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ‘Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş Yıldönümü’ ve ‘Polis Haftası’ nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

    09 Nisan 2017 Pazar 13:59
    Bu haber 67 kez okundu

    Haber: BMA

    Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında emniyet güçlerinin ülkemizde güven ortamının sağlanmasına yönelik olağanüstü gayretler sergilediğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Türk Polisi 15 Temmuz gecesi cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdı. Onlar, bu ülkenin güven, huzur ve refah içinde yaşamasının teminatı olan kahramanlarımızdır. Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş yıldönümünü ve tüm polislerimizin polis haftasını yürekten kutluyorum" dedi. Başkan Yılmaz, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

    "Türk polisi gücünü halktan ve kanunlardan alan görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini kazanmıştır. Köklü bir geçmişe, deneyime ve birikime sahip olan Polis Teşkilatımız yasaların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla önemli ve ulvi bir göreve sahiptir. Milletimizin birlik ve beraberliğinin korunması ve asayişin sağlanmasında gece gündüz demeden çalışan Türk Polisi şüphesiz görevini en zor şartlarda dahi yerine getirmektedir.

    Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz darbe girişiminde Türk Polisi, cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdı. Onlar, bu ülkenin güven, huzur ve refah içinde yaşamasının teminatı olan kahramanlarımızdır. O karanlık geceden aydınlık sabaha uyanmamız için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan 62 şehit polis memurumuza ve diğer kahramanca hayatını kaybeden şehit polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Görevi başındaki polislerimizi ise Allah'a emanet ediyor, kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

    Demokratik otoritenin meşru gücünü temsil eden, ülke sınırları içinde huzur ve güven ortamı sağlayan ‘Türk Polis Teşkilatı'nın 172.Yıldönümü’nü ve tüm polislerimizin polis haftasını yürekten kutluyorum. Müthiş bir deneyime, birikime sahip böyle bir teşkilata sahip olduğumuz için gurur duyuyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alkışlar Boluspor’a
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Boluspor birlik ve teşekkür gecesi
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GERÇEKTEN FARKINDA MISINIZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Aşk’la…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Başbuğ Alparslan Türkeş
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “Telle Çivinin Aşkı”mı?..
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Meçhule doğru
  • Aydın Hitit Aydın Hitit A(R)MATÖR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129