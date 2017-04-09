Haber: BMA

Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında emniyet güçlerinin ülkemizde güven ortamının sağlanmasına yönelik olağanüstü gayretler sergilediğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Türk Polisi 15 Temmuz gecesi cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdı. Onlar, bu ülkenin güven, huzur ve refah içinde yaşamasının teminatı olan kahramanlarımızdır. Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş yıldönümünü ve tüm polislerimizin polis haftasını yürekten kutluyorum" dedi. Başkan Yılmaz, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Türk polisi gücünü halktan ve kanunlardan alan görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini kazanmıştır. Köklü bir geçmişe, deneyime ve birikime sahip olan Polis Teşkilatımız yasaların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla önemli ve ulvi bir göreve sahiptir. Milletimizin birlik ve beraberliğinin korunması ve asayişin sağlanmasında gece gündüz demeden çalışan Türk Polisi şüphesiz görevini en zor şartlarda dahi yerine getirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz darbe girişiminde Türk Polisi, cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdı. Onlar, bu ülkenin güven, huzur ve refah içinde yaşamasının teminatı olan kahramanlarımızdır. O karanlık geceden aydınlık sabaha uyanmamız için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan 62 şehit polis memurumuza ve diğer kahramanca hayatını kaybeden şehit polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Görevi başındaki polislerimizi ise Allah'a emanet ediyor, kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Demokratik otoritenin meşru gücünü temsil eden, ülke sınırları içinde huzur ve güven ortamı sağlayan ‘Türk Polis Teşkilatı'nın 172.Yıldönümü’nü ve tüm polislerimizin polis haftasını yürekten kutluyorum. Müthiş bir deneyime, birikime sahip böyle bir teşkilata sahip olduğumuz için gurur duyuyorum.”