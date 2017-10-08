Haber: Aysun Beykoz

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim dalı, 2015 yılından bu yana hizmet kalitesi alanındaki çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Bu çalışmalar sonucunda, Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu’na akreditasyon için başvuru yapan Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başvurusu kabul edildi. Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hastanemiz ‘Eğitim Kurumları Ziyaret ve Program Değerlendirme” kapsamına alındı. Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu tarafından yapılan bu değerlendirme ve hastanenin yerinde kurum ziyareti için uygun bulunması; Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalının başka hastanelere örnek olmasının ilk ve en önemli adımını oluşturuyor. Prof. Dr. Müfit PARLAK, Doç. Dr. Elif ERGUN, Dr. Ali Fuat TEKİN’den oluşan kurul tarafından gerçekleştirilen bu ziyaret ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalının “Radyoloji uzmanlığı eğitimi verme yeterliliği” açısından değerlendirilmesine olanak sağladı.