Haber: Aysun Beykoz

Türk Sağlık-Sen tarafından Türkiye genelinde yapılan ortak basın açıklaması Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesinden yapılan açıklamada performansa dayalı döner sermaye sisteminin artık içinden çıkılamaz bir hale geldiği ve çalışana da bir faydası kalmadığı ifade edildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Dün döner sermaye sisteminde adaletsizlik vardı. Bugün performansa dayalı döner sermaye ücretleri 5,6 TL gibi trajikomik düzeylere indi. Çalışanlar çalıştıkça çok kazanacak denildi. Muayene, ameliyat ve tüm tıbbi hizmetlerde çok büyük artışlar olmasına rağmen sağlık çalışanlarının döner sermayeleri eridi. Döner sermayeler çalışanın alın teri olduğu ilan edildi ama her ne hikmetse kurumların yaşadığı her finansal sıkıntıda döner sermayeler kullanıldı çalışanın hakkı başkalarına dağıtıldı. Sağlık çalışanlarına ilave ücret artış taleplerine karşılık döner sermayeniz var denilerek hem kapılar kapatıldı hem de döner sermayeler yok edilerek çalışanın geliri azaltıldı. Döner sermaye ödemelerine göre harcamalarını, kredi ve taksitlerini ayarlayan sağlık çalışanları geçinemez hale geldi. Bir çalışanın evine borcunu ödemediğinden dolayı haciz gelirse, geçim sıkıntısı nedeniyle ailesindeki huzur bozulursa bunun vebali çalışanın emeğini yok eden ve bunlara kayıtsız kalanlardadır. Çünkü döner sermaye sistemi çökerken çalışanı da girdabın içine aldı ama çare aranmadı, çözüm üretilmedi. Pansuman bile sayılamayacak tedbirler büyük çözümler gibi sunuldu.

“TALEPLER LÜTUF DEĞİL HAKTIR”

Her seferinde bunların bir işe yaramadığı anlaşıldı. Defalarca bu sorunu çözün, sistem kötüye gidiyor dememize rağmen çağrılarımıza kulak tıkandı. Malum-Sen’in her toplu sözleşmede döner sermayeler 400 TL artacak, şu bölümde olanlar şu kadar çok alacak lafları ile çalışanlar oyalandı, elde kalanın koca bir sıfır olduğu görüldü. Kısacası bardak doldu, sabır taştı. Bugün yapılması gereken performansa dayalı döner sermaye sistemini yeniden dizayn etmektir. Sistem artık yamalarla kurtulacak gibi değildir. Sistemi temelden yapılacak değişikliklerle düzeltmek mümkün olacaktır. Bu yapılırken de çalışan sistemin ana ekseni olmalı ve merkezine konmalıdır. Çalışanların aldıkları ücretleri makul bir düzeyde tutacak ve emekliliklerinde de yansımasını sağlayacak adaletli bir sistem acilen hareket geçirilmelidir. Sağlık Bakanlığı bu konuya öncelik vermeli ve gerekli yasal hazırlığını bir an önce tamamlamalıdır. Şunu hiç kimse unutmasın; Sağlık çalışanlarının döner sermaye ile ilgili talepleri lütuf değil haktır. Ekstra istek değil olması gerekendir. Türk Sağlık-Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz; çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın. Döner sermayeler bir sorunun değil çalışan için ekonomik bir iyileştirmenin adı olsun.”