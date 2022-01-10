Türk Sağlık Sen’den tepki gecikmedi





Haber: S. Özge Yücel

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanı, İzzet Baysal Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanı tarafından darp edildi. Yapılan saldırının ardından Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek yazılı açıklama yaptı. Başkan Özübek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“SAĞLIKTA ŞİDDET DUR DURAK BİLMİYOR”

“Sağlıkta şiddet dur durak bilmiyor, her geçen gün başka bir versiyonuna şahit oluyoruz.

Kimisi doktorumuzun kafasına mermer fırlatıyor, kimileri hastaneleri tarumar ediyor fakat bu sefer ilimizde gerçekleşen şiddet vakası görülür ve duyulur bir şey değildir. Burada saldırıya uğrayan bir sağlık çalışanı, saldırının azmettiricisi bir sağlık yöneticisi, Saldırıyı gerçekleştirende de başka bir sağlık yöneticisi.Oldukça şaşırtıcı ve birazda karışık gelebilir. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Mali İşler müdürü Raif TEMEL in odasında ilimizdeki bir başka hastane İzzet Baysal Devlet hastanesinde görevli idari ve mali işler müdür yardımcısı Ali AYDOĞAN, sağlık çalışanı arkadaşımızı darp ediyor. İdarecilerin mobbingini biliyorduk da böyle işbirliği ile şiddet uygulamaya başlayarak hadlerini ve hudutlarını çok aştıklarını da görmüş olduk.”

“BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

“Hiçbir yönetici kurumları kendi mülkü, personeli kölesi gibi göremez. Herkes kamu çalışanıdır. Mevzuata uygun olarak herkes görevini ifa etmelidir. Biz hiçbir sağlık çalışanı arkadaşımıza yapılan şiddeti ve kötü muameleyi kimsenin yanına bırakmayız. Bunun da hesabını mutlaka soracağız. Bu konuda gerekli tutanak kuruma verildi, Karakola gidip şikâyette de bulunduk. Hukuki süreci de hassas bir şekilde takip edeceğiz. İl sağlık müdürümüz ve valimiz tarafından bu konuda süratle karar alınmasını ve bu kişiler için kamu ceza sisteminin bir an önce devreye sokulmasını istiyoruz. Sağlıkta şiddete tutuklu yargılama hassasla savunduğumuz bir durumdur. Buradada bunun süratle uygulanmasını bekliyoruz. Sağlık Bakanımız en tepedeki sağlık yöneticisi olarak şiddet olaylarına karşı hassas olduklarını biliyoruz bu konuda gereğini yapmalarını bekliyoruz. Bu işin takipçisi olacağımızı da herkesin iyi bilmesini istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022, 22:33