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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • TÜRK “STK”LİDERLERİNDEN”NİHAT ALPAT ÖZTÜRK”BEY’İN ARDINDAN…

    Mustafa Cop yazdı...

    23 Ekim 2017 Pazartesi 07:00
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    TÜRK “STK”LİDERLERİNDEN”NİHAT ALPAT ÖZTÜRK”BEY’İN ARDINDAN…

    Bolu “ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER”Esnaf Odası , S.S.KÖROĞLU Esnaf ve Sanatkarlar Kredi KOOPERATİFİ Kurucu Başkanı ve “ BOLU GALATASARAY TARAFTARLAR DERNEĞİ” Başkanı…

    Kalp krizi sonucu 22 Ekim 2017 Pazar akşam saatlerinde  evinde geçirdiği “KALP KRİZİ” sonucu hakkın rahmetine kavuştu… Mekanı cennet olsun…

    Bolu meydanında “İZZET BAYSAL”Heykelinin yanındaki eski hizmet binalarını yıkarak caddeye şekil veren yeni bir modern hizmet binası yaptırdı…

    Sektörün hizmetine de soktu… İNŞAALAH EN KISA ZAMANDA BU YAPIYA “ NİHAT ALPAT ÖZTÜRK” Bey’in ismi verilir efendim…

    “20.03.1947 yılında “BOLU MERKEZ SARAYCIK” Köyünde doğan “NİHAT BAŞKAN” Öğretmen Okulunu da bitirdikten sonra “1970” li yıllarda baba mesleği olan “NAKLİYECİLİK SEKTÖRÜ”ne de kamyonlarda muavinlik yaparak girdikten sonra uzun yıllar kendine ait kamyonla  çalışmalar da  yaptı…

    “1984” yılında 38 yaşında iken “BOLU”Nakliyeci Esnafının güvenini kazanarak “YÖNETİM KURULU BAŞKANI” olduğundan bugüne kadar görevine başarılı bir şekilde sürdürdü…

    Esnafımızın sorunlarının çözümünde de büyük rol alarak başarılı bir şekilde çalışmalar da bulundu…

    “ SON OLARAK da 2017 yılının başlarında büyük bir özveri ve çaba göstermek suretiyle BOLU Merkez Esnaf Odalarının  Başkanları ile uzun bir yola çıkarak Bolu esnaflarının daha kolay daha HIZLI KREDİ kullanabilmeleri için yeni bir kredi kefalet kooperatifini de BOLU’ya kazandırdı…

    Dostlar…EVET EFENDİM… Bolu bir değerini daha kaybetti… “ÜZGÜNÜZ”…Çünkü duayenler kolay  yetişmiyor…

    Yakınlarına teessürle “BAŞSAĞLIĞI” dileklerimizi de iletiyoruz…

    Anahtar Kelimeler: Mustafa, Cop, Yazdı...

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