Türk Tabipler Birliği BAİBÜ’yü uyardı

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Türk Tabipleri Birliği, eğitim ve araştırma hastanelerinde başhekim atamalarında yasalara, bilime, akademiye ve liyakate uygun davranılmadığını vurguladı. TTB tarafından yapılan açıklamada Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde (EAH) başhekimlerin eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör ünvanlı tabip olması gerektiği vurgulanarak bazı EAH’lerde başhekim atamalarında yasalara, bilime, akademiye ve liyakate uygun davranılmadığı belirtti.

YASALARA UYULMUYOR

EAH'lerin günümüzde özellikle uzman yetiştiren önemli kurumlar olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nun 663 Sayılı KHK’nin 42. maddesine göre; eğitim ve araştırma hastanelerinin başhekimleri eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör ünvanlı tabip olmalıdır. Bu durum aynı zamanda 28 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesinde de aynı şekilde belirtilmiştir. Liyakatli atama yapılması için konulmuş bu kriter tek başına yeterli değildir ve çalışanların tümünün karar ve yürütme mekanizmasına katılımını sağlayacak kriterler belirlenmelidir. Ancak akademi bir kriteri bile yerine getiremeyecek kadar yetersiz duruma getirilmeye çalışılmaktadır. Yukarıda bahsedilen yasalar çıkarılmasına rağmen bazı eğitim ve araştırma hastanelerinde bu duruma dahi uyulmadığı tespit edilmiştir.”

YASAYA AYKIRI ATAMA

Açıklamada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğine yapılan atamanın doktor öğretim üyesi olmasının yasaya aykırılık içerdiği belirtildi. Uzun süredir liyakat ve başarı üzerinden bir yönetici ataması yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Siyasi kadroların kendi görüşlerine uygun kişileri devlet yapısının her alanına yerleştirerek kadrolaşma çabaları sürmektedir" denildi.

DERHAL DÜZELTİLMELİ

Ortak Kullanım Protokolü Olan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin başhekimlerinin yasalara aykırı atandığı bildirilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nun 663 Sayılı KHK’nin 42. maddesine ve 28 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesine göre 'doçent veya profesör gibi akademik ünvanlı kişilerden olmalıdır' denilmesine rağmen bu kadrolara uzman hekimlerin başhekim olarak atanması yasalara aykırı olup bu durum en kısa zamanda düzeltilmelidir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 11:24