Türk Tabipleri Birliği greve gidiyor,





Haber: Uğur Balaban

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. TTB, hekimlerin 15 Aralık Çarşamba günü acil servisler dışında sağlık hizmeti sunmayacağını açıkladı.

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 Aralık Çarşamba günü acil servisler dışında sağlık hizmeti sunulmayacağı belirtildi. TTB tarafından yapılan paylaşım şöyle: “Şimdi g(ö)rev zamanı. 15 Aralık Çarşamba günü tam gün g(ö)revdeyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır.”