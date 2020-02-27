Türk Telekom’dan icra skandalı

Özel Haber: C. Kutay Aykan

TT Net ve Türk Telekom 17 aydır Musasoflar Köyü halkına hizmet veremiyor. Veremediği hizmetin ücretini isteyen firma köylü vatandaşların evlerine icra gönderdi. Birçok köylü icradan korktuğu için paraları öderken Hüdaverdi Altındaş ise haksız yere gelen icraya itiraz ederek, hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor. 17 aydır evlerine internet ve telefon hizmetinin verilmediğini iddia eden Altındaş, “2018 yılı Ekim ayında köyümüz içerisinde ve çevresinde yol çalışması yapıldı. Hafriyat çeken kamyonlar internet ve telefon hatlarını taşıyan ağaç direkleri kırdı. Kablolar ise koptu ve yerlerde sürünüyor. 17 aydır hizmet almamıza karşın TT Net ile Türk Telekom evlerimize icra gönderdi. 29 Ocak 2020 tarihi itibariyle Türk Telekom 913 TL, TT Net ise 1.096,98 TL icra gönderdi. Verilmeyen bir hizmete karşın icralık olmak benim için utanç verici. Hakkımı hukuksal yönden arayacağım. Birçok köylü arkadaşlara da bu şekilde icra geldi. Ama, haciz korkusu nedeniyle bir çoğu paraları ödedi” dedi.

Altındaş, TT Net ile Türk Telekom firmasının vermediği hizmetleri ispatlamak için kopuk kabloları, direkleri tek tek fotoğraflayıp, cep telefonuyla da kayıt altına aldı. Altındaş, bunların hepsini delil olarak sunacağını açıkladı.