Türk Telekom’un Güzin ablası



Haber: Yasin Bilgi

Türk Telekom Kurumsal Müşteri Yetkilisi Neslihan Dikbayır, ilimizde Telekom konusunda bilgisini, becerisini ve verdiği hizmetiyle örnek bir personel oldu. Vatandaşlar internet veya telefonlar ile ilgili bir sıkıntısı varsa O’nu arıyor. Nazik dili, olaylara hemen geri dönüşleri ile vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. Neslihan Dikbayır, gerek vatandaşlardan, gerek muhtarlardan ve gerekse İl Genel Meclisi üyelerinden gelen talepleri köylerde yaşanan sorunlarla birebir ilgilenerek çok kısa sürede çözülmesinde de yardımcı oluyor.

Bizde Olay Gündem ailesi olarak vatandaşlardan gelen talep üzerine durumu araştırdık, işi görülen köylü yurttaşların mutluluğu sonrası, başarılı çalışmalarıyla vatandaşın gönlünde önemli yeri olan Neslihan Dikbayır’ateşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.