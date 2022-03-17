Haber: S. Özge Yücel

AK Parti Bolu İl Teşkilatı geçtiğimiz hafta AK Parti Bolu İl Seçim İşleri Başkanı Av. Fikret Çıracı önderliğinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a hukuk savaşı başlatmıştı. Kucak dolusu dosyalarla Adliye önünde görüntülenen AK Parti İl Teşkilatı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir süredir yaptığı çalışmaları tamamlayarak çok sayıda suç duyurusunun yer aldığı belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda, 4 klasör değil 1 klasörün savcılığa verildiğini ve iddiaların tamamen boş olduğunu dile getirmişti.

Bunun üzerine hukuk savaşının düğmesine basan AK Parti Bolu İl Seçim İşleri Başkanı Av. Fikret Çıracı sosyal medya hesabından, “Dosyayı da kendileri gibi sanıp "içi boş" demişler... İçi boş dedikleri dosyada Türk yargısı iddiaları ele aldı bile... O evrakları almayı unutmuşlar ya da basın toplantısında onları açıklamaya cesaret edememişler... 2. İSKİ geliyor, ön alma ve algı çalışmaları beyhude... Bolu halkı parasının nerelere gittiğini tek tek görecek... Kutuyu açıverelim arzu ederseniz” açıklamasında bulundu.